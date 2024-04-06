ຂ່າວສານ
70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ: ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຢູ່ ອານເຊຣີ
ວັນທີ 4 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Algiers, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ ໄດ້ສົມທົບກັບ ໜັງສືພິມ El Moudjahid ເຊິ່ງແມ່ນໜັງສືພິມລາຍວັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອານເຊຣີ ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝຸ (7/5/1954 – 7/5/2024), 70 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ (21/7/1954 – 21/7/2024) ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 2 ເຫດການປະຫວັດສາດນີ້ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ອານເຊີຣີ. ກ່າວຄເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກແຄ໊ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ສັນຍາ ເຊີແນວ ສຳລັບປະຊາຊົນຖືກົດຂີ່ຂຸດຮີດໃນທົ່ວໂລກ. ສຳລັບການປະຕິວັດ ອານເຊຣີແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການລະດົມກຳລັງໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ອານເຊຣີ ລຸກຂຶ້ນມາເຮັດການ ປະຕິວັດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ ປີ 1954. ສ່ວນບັນດາຜູ້ແທນ ອານເຊຣີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາວອານເຊຣີ ຫຼາຍຄົນຖື ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໄຊຊະນະລວມຂອງ 2 ຊາດ, ການປະຕິວັດ ອານເຊຣີ ແລະ ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ. ບັນດາຜູ້ແທນ ອານເຊຣີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍ່ ຈົດຈຳຂີດໝາຍປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນນີ້ຂອງໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ເຫດການລົງນາມສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ.