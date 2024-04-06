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ຂ່າວສານ

70 ປີ ແຫ່ງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ຢູ່​ ອານ​ເຊ​ຣີ

ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກແຄ໊ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ສັນຍາ ເຊີແນວ ສຳລັບປະຊາຊົນຖືກົດຂີ່ຂຸດຮີດໃນທົ່ວໂລກ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 4 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Algiers, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ ໄດ້ສົມທົບກັບ ໜັງສືພິມ El Moudjahid ເຊິ່ງແມ່ນໜັງສືພິມລາຍວັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອານເຊຣີ ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝຸ (7/5/1954 – 7/5/2024), 70 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ (21/7/1954 – 21/7/2024) ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ 2 ເຫດການປະຫວັດສາດນີ້ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ອານເຊີຣີ. ກ່າວຄເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກແຄ໊ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອານເຊຣີ  ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ສັນຍາ ເຊີແນວ ສຳລັບປະຊາຊົນຖືກົດຂີ່ຂຸດຮີດໃນທົ່ວໂລກ. ສຳລັບການປະຕິວັດ ອານເຊຣີແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການລະດົມກຳລັງໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ອານເຊຣີ ລຸກຂຶ້ນມາເຮັດການ ປະຕິວັດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ ປີ 1954. ສ່ວນບັນດາຜູ້ແທນ ອານເຊຣີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຊາວອານເຊຣີ ຫຼາຍຄົນຖື ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໄຊຊະນະລວມຂອງ 2 ຊາດ, ການປະຕິວັດ ອານເຊຣີ ແລະ ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ. ບັນດາຜູ້ແທນ ອານເຊຣີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍ່ ຈົດຈຳຂີດໝາຍປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນນີ້ຂອງໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ເຫດການລົງນາມສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແນະນຳເອກະສານເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ

ແນະນຳເອກະສານເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ

ເອກະສານກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ແນະນຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງຫາງສຽງ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ.
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