Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

51 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ໊: ຫຼັກໝາຍໃນໜ້າປະຫວັດສາດຄຳຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 1973, ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີຜົນສັກສິດ. ວັນທີ 29 ມີນາ 1973, ທະຫານ ອາເມລິກາ ຄົນສຸດທ້າຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກ ຫວຽດນາມ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ປາຣີ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ:TTXVN)

ກ່ອນນີ້ 51 ປີ (27/1/1973 – 27/1/2024), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມ ສ້າງສັນຕິພາບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ (ສັນຍາ ປາຣີ ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຮັບການລົງນາມ. ສັນຍາປາຣີ ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມ ແມ່ນການສິ້ນສຸດການເຈລະຈາແກ່ຍາວທີ່ສຸດໃນສະຕະວັດທີ 20 ດ້ວຍ 202 ວາລະປະຊຸມເປີດເຜີຍ, 45 ການພົບປະລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 1973, ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ ຫວຽດນາມ ມີຜົນສັກສິດ. ວັນທີ 29 ມີນາ 1973, ທະຫານ ອາເມລິກາ ຄົນສຸດທ້າຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກ ຫວຽດນາມ. ການເຈລະຈາແກ່ຍາວເປັນເວລາ 5 ປີ ເພື່ອລົງນາມສັນຍາແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນທີ່ສຸດ, ມີລັກສະນະຕັດສິນຊີ້ຂາດ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະສຸດທ້າຍ. ສັນຍາປາຣີ ແມ່ນໄຊຊະນະສັງລວມຂອງການຕໍ່ສູ້ໃນແນວຮົບການທະຫານ, ການເມືອງ ແລະ ການທູດ; ແມ່ນຈຸດຍອດຢ້ຽມຂອງໄຊຊະນະໃນແນວຮົບການທູດ ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝຕ້ານ ອາເມລິກາ ກູ້ຊາດ, ແມ່ນຫຼັກໝາຍປະຫວັດສາດຄຳຂອງພື້ນຖານການທູດ ປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.

ໄຊຊະນະຂອງສັນຍາ ປາຣີ ແລະ ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກຈາກ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົດປ່ອຍຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ເປີດໄລຍະໃໝ່ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - ໄລຍະສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ປິດອະດິດຕະການ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2024 ຫຼາຍລາງວັນ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2024 ຫຼາຍລາງວັນ

ໃນຂອບເຂດຂອງເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2024 (ATF 2024) ທີ່ປະເທດລາວ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພິທີມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top