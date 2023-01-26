ຂ່າວສານ
50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາ ປາຣີ: ນັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ
ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບຫາງສຽງໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ຕໍ່ເລື່ອງຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປອ. Andrew Wells-Dang ຖືວ່າ ເມື່ອຫວນຄືນສັນຍາປາຣີ 1973, ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ຈື່ໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຍາໃນການຈັດສົ່ງພົນທະຫານ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກັບຄືນ ປະເທດ, ມອບຊະເລີຍເສິກ ແລະ ພາໄປເຖິງການຢຸດຕິລະບອບເກນທະຫານຢູ່ ອເມລິກາ.
ຕາມທັດສະນະຂອງ ປອ. Andrew Wells-Dang ແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ Richard Nixon ໃນໄລຍະນັ້ນ ຮັບຮູ້ວ່າ ສົງຄາມນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຊອກຫາວິທີຢຸດຕິສົງຄາມໃນຂະນະທີ່ ອາເມລິກາ ຍັງມີກຽດສັກສີ ແລະ ຍັງມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ.
ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສັນຍາປາຣີ ນັ້ນ, ທ່ານ ປອ. Andrew Wells-Dang ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ພາຍຫຼັງທີ່ສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ, ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສ້າງການພົວພັນທາງການທູດຄືນໃໝ່ ແລະ ສ້າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ນັບທັງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ການຮ່ວມມືນີ້ ລວມມີການໜູນຊ່ວຍຂອງ ອາເມລິກາ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ທາດພິດສີສົ້ມ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນສັນຍາປາຣີ.