ຂ່າວສານ
48 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ: ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ສັນຍາລັກທີ່ເປັນແບບຢ່າງຂອງການພົວພັນສາກົນ
ບົດຂຽນທີ່ໄດ້ລົງໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຂອງໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ - ອົງການກະບອກສຽງຂອງຂ່າວສານປະເທດລາວ - ມີຫົວຂໍ້ “ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ບົດຂຽນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນສາຍພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງສອງຊາດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກາຍເປັນສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍການນຳລຸ້ນຕ່າງໆຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ກາຍເປັນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງຊາດ.
ໃນບົດຂຽນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນວັນດຽວກັນ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ສາຍພົວພັນລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນສາຍພົວພັນແບບພິເສດມີລັກສະນະພິເສດ”, ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນປະຫວັດສາດການພົວພັນສາກົນ, ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ຫາກຍາກ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ ກໍຄື ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງສອງຊາດ. ບົດຂຽນ ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ຢັ້ງຢືນສາຍພົວພັນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາກົນກຳມະຊີບ, ພິເສດ, ຍາວນານ ແລະ ຮອບດ້ານ. ສາຍພົວພັນນີ້ ໄດ້ການນຳລຸ້ນຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ, ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.