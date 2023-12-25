Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງ ໂລກ ໃນປີ 2023 ໂດຍ ສໍາ ນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

ຂໍເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ 10 ເຫດການ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດ ນາມ ໃນປີ 2023 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ ຄັດ ເລືອກ:

1. ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ຮາ​ມາດ​ສ ຂົມຂູ່ ຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ:

ສະຖານທີ່ຖືກທຳລາຍເພພັງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນເຂດ ກາຊາ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ການບຸກໂຈມເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຂອງກອງກຳລັງ ຮາມາດສ ໄດ້ນຳມາ ການກະທຳ ຕອບໂຕ້ ທາງທະຫານ ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດກາຊາ ໄດ້ຍູ້ໃຫ້ ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ໄພພິບັດ ດ້ານ ມະນຸດສະທຳ. ມາ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 24 ທັນວາ​ນີ້ ໄດ້ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ 21.300 ກວ່າ​ຄົນ ​ແລະ ​ຜູ້ຮັບບາດ​ເຈັບ 52.000 ກວ່າ​ຄົນ.

ຍ້ອນ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ ທາງ​ການ​ທູດ​ ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ໂລກ, 2 ຝ່າຍ​ໄດ້​ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ  ​ຢຸດ​ຍິງ​ເປັນ​ເວລາ 7 ວັນ, ​ເລີ່ມແຕ່​ວັນ​ທີ 24 ພະຈິກ, ​​ແລກປ່ຽນ​ຕົວ​ປະກັນ ​ແລະ ນັກ​ໂທດ​ປະມານ 320 ຄົນ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ໃນ​ທັນທີ ​ທີ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ໄດ້​ພັງ​ທະລາ​ຍ. ເຫດຜົນກົກເຄົ້າ​ຂອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ສາມາດ​ແຜ່ຂະຫຍາຍ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ເວລາ, ນາບ​ຂູ່​ເຖິງຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ.



2. ມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິ ໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະ ອຸູແກຣນ ຍັງ ຢູ່ໄກ:

  ພາ​ບລວມ ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ ອູແກຣມ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ ​ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ 2023. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ອຸູແກຣນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ຈົນຕາແຈ, ການສູ້ຢັນຍັງຄົງດຳເນີນໄປ ໃນຂະນະ ທີ່ສອງຝ່າຍ ປະຕິເສດ ທີ່ຈະນັ່ງເຂົ້າໂຕະເຈລະຈາ. ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ດ້ານ​ອາ​ວຸດ ​ໃຫ້​ ​ອູ​ແກຣນ ແລະ​ ຈຳວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ຕໍ່ ​ຣັດເຊຍ. ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຖອນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ຈາກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ ກອງ​ກຳລັງ​ອາ​ວຸດ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຢູ່​ ເອີຣົບ, ຍົກ​ເລີກ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ​ຫ້າມ​ທົດ​ລອງ​ ນິວ​ເຄຼຍ​ຮອບ​ດ້ານ,  ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ ຂໍ້ຕົກລົງ ​ທັນຍາຫານທະ​ເລ​ດຳ. ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ​ສືບ​ຕໍ່ ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ການ​ເມືອງ ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ.

3. ການຟື້ນຕົວ ຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຊ້າລົງ:

  ສາຂາທະນາຄານ Credit Suisse ຢູ່ Lucerne, ສະວິດ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດໂລກ ຈະເຕີບໂຕ 2,9% ໃນປີ 2023, ຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບອັນດັບ ການເຕີບໂຕ 3,3% ຂອງປີ 2022. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນ “ແຜ່ນດິນໄຫວ” ທາງດ້ານການເງິນ ຈາກ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງ ທະນາຄານ Silicon Valley, Signature, First Republic ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ UBS ຂອງ ສະວິດ, ຄຽງຄູ່ກັບ ວິກິດການພະລັງງານ ແລະ ການປະທະກັນທີ່ ອູແກຣນ, ຕາເວັນອອກກາງ. ທະນາຄານກາງ ໃນຫຼາຍປະເທດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ລະຫວ່າງການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ການຢຸດ ການເພີ່ມ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເພື່ອຊ່ວຍໜູນການຟື້ນຕົວເສດຖະກິດ.

4. ຈຳກັດການສົ່ງອອກເຂົ້າ, ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ:

  ວັນ​ທີ 25 ສິງຫາ 2023, ລັດຖະບານ ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ປະກາດ​ເກັບ​ພາສີ 20% ສຳລັບ​ເຂົ້າ ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຂຶ້ນ​ລາຄາ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ການ​ສະໜອງ ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ. ພາບ: ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານເຂົ້າ Hyderabad, ປະເທດ ອິນເດຍ. ພາບ: AFP/VNA

ຫ້າມສົ່ງອອກເຂົ້າສາມັນ, ເກັບພາສີ 20% ຕໍ່ການສົ່ງອອກເຂົ້າ ຈາກ ອິນເດຍ - ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກເຂົ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂລກ - ຄຽງຄູ່ກັບ ຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ ການ​ແຫຼ່ງສະ​ໜອງ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ, ຍູ້​ລາ​ຄາ​ເຂົ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ລົບ ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທຸກ​ຍາກ ​ຢູ່​ ອາ​ຊີ ແລະ ທາງພາກ​ໃຕ້​ ຂອງ​ທະ​ເລ​ຊາຍ Sahara. ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ໂລກ ຊຶ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ພະຈິກ​ ​ຢູ່​ ອັງກິດ​ໄດ້​ສະ​ເໜີບັນດາ​ວິທີ​ແກ້​ໄຂ ມຸ່ງໄປເຖິງ ​ລະບົບ​ອາຫານ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ​ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ. 

5. ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ເພີ່ມທະວີ ການຄວບຄຸມ AI

 ຫຸ່ນຍົນ AI "Ameca" ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຢູ່ບໍລິສັດ Engineered Arts, ໃນກອບຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AI ທົ່ວໂລກ ຂອງສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU) ທີ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ສະວິດ, ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2023. ພາບ: AFP/VNA

ສະຕິປັນຍາປະດິດ (AI) ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍ ຂົງເຂດ, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃນຫຼາຍຂະແໜງອາຊີບ, ແຕ່ຍັງສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງບໍ່ໜ້ອຍ.

6. COP28 ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອຄ່ອຍຢຸດຕິ ການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ:

 ພາບໃນວາລະປິດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ສົນທິສັນຍາຂອບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 28 (COP28) ທີ່ນະຄອນ Dubai, ປະເທດ UAE ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2023. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ສົນທິສັນຍາກອບ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28) ຢູ່ ດູບາຍ (UAE) ເມື່ອວັນທີ 13 ທັນວາ ໄດ້ຕົກລົງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ການຫັນປ່ຽນ ການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ ​ໃນ​ລະບົບ​ພະລັງງານ​ຢ່າງ​ສະເໝີພາບ, ມີ​ລະບຽບ​ແລະ ​ເໝາະສົມ, ​ຜ່ານນັ້ນກ້າວເຖິງການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການປ່ອຍອາຍພິດ ເທົ່າກັບ “0” - Net Zero ໃນປີ 2050 ​ແລະ​ຮຽກຮ້ອງ​ ​ເພີ່ມ​ກຳລັງການຜະລິດ ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ ​ໃນ​ປີ 2030.

ແດດກ້າ ຢູ່ລັດ ເນວາດາ, ອາເມຣິກາ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2023. ພາບ: AFP/VNA

7. ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ປະເທດ ຕວກກີ:
ຮູບພາບເພພັງເບິ່ງ​ ຜ່ານ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ທີ່​ແຕກ​ຫັກ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ ຢູ່ເມືອງ Antakya, ຕວກກີ, ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023. ພາບ: AFP/VNA

ແຜ່ນດິນໄຫວ ຂະໜາດ 7,8 ຣິກເຕີ ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ປະເທດນີ້ ໃນຮອບເກືອບໜຶ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນປະມານ 50.000 ຄົນ ຢູ່ປະເທດ ຕວກກີ ແລະ ເກືອບ 6.000 ຄົນຢູ່ປະເທດ ຊີຣີຖືກເສຍຊີວິດ.

8. ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ ອາຟຣິກກາ:

 ວັນ​ທີ 30 ກໍລະກົດ 2023, ຜູ້ນຳ​ປະຊາ​ຄົມ​ເສດຖະກິດ​ ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ ອາຟຣິກກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ (ECOWAS) ​ໄດ້ກ່າວ​ເຕືອນ​ ສາມາດ​ໃຊ້​ກຳລັງ​ຮຸນແຮງ ​ຖ້າ​ພາຍ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ອາທິດ​ ລັດຖະບານ​ທະຫານ​ຂອງ​ ນີເຊ ​ບໍ່​ຄືນຕຳແໜ່ງ ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ Mohammed Bazoum ແລະ ຈຳວາງການລົງໂທດຕໍ່່ການນຳການທະຫານ ນີເຊ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ທ່າອ່ຽງ ການປ່ຽນແປງລັດຖະບານ ຂັດກັບຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍ ທ່ີຫຼາຍປະເທດ ຢູ່ ອາຟຣິກກາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນນີ້ ເຂົ້າສູ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫີວ ຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ.

9. ການຊ່ວງເສັງ ພິຊິດອາວະກາດຢ່າງຟົດຟື້ນ:

  ໂມດູນ Vikram ຂອງຍານອະວະກາດ Chandrayaan-3 (ພາບ) ໄດ້ ລົງຈອດປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ສົ້ນໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023, ເຮັດໃຫ້ ອິນເດຍກາຍເປັນປະເທດທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ປະຕິບັດພາລະກິດຄົ້ນພົບດິນ, ຫີນ ແລະ ແຮ່ທາດ ຢູ່ສ່ວນສົ້ນໃຕ້ ຂອງດາວເຄາະນີ້. ພາບ: AFP/VNA
  ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023, ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສົ່ງລູກສອນໄຟ H2-A ຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດຢ່າງສຳເລັດຜົນ ນຳເອົາອຸປະກອນສຳຫຼວດດວງຈັນ (SLIM) ແລະ ດາວທຽມ ສະເປັກຕຣອມ ແລະ ແສງເຣີນແກນ (XRISM) ຈາກສູນອາວະກາດ Tanegashima, ທາງພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດນີ້. ຕາມແຜນການແລ້ວ, SLIM ຈະເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຮອບດວງຈັນ ໃນເວລາ 3 ຫາ 4 ເດືອນ ນັບແຕ່ ຈຸດເວລາ ອອກຈາກ ຖານຍິງ ແລະ ຈະສາມາດລົງຈອດເທິງດວງຈັນພາຍຫຼັງ 4 ຫາ 6 ເດືອນ. ພາບ: Kyodo/VNA

ອິນເດຍໄດ້ກາຍເປັນ ປະເທດທຳອິດ ທີ່ມີຍານອາວະກາດ ສຳຫຼວດ ລົງຈອດຢູ່ສົ້ນໃຕ້ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດຂອງດວງຈັນ, ແລະ ຍິງຍານອາວະກາດສຳຫຼວດ ດວງອາທິດສຳເລັດຜົນ; ຍີ່ປຸ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຍານອາວະກາດ ​ລົງ​ຈອດ ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ, ​ໃນ​ຂະນະ ​ຍານອາວະກາດ​ສຳ​ຫຼວດ Luna-25 ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ​ປະສົບ​ບັນຫາ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ສູ່ດາວ​ເຄາະນີິ້ເອີຣົບ ສົ່ງດາວວິເຄາະ ສໍາຫຼວດ “ຈັກກະວານມືດ” ສູ່ຍ່ານອາວະກາດ; NASA ເປີດຕົວ ຄົ້ນຄວ້າ ດາວພະເຄາະນ້ອຍ Psyche. ວັນ​ທີ 4 ທັນ​ວາ​ຜ່ານມາ, ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ​ມະ​ຕິ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ່​ນຳ​ໃຊ້​ອາ​ວຸດ ​ຢູ່​ອາ​ວະ​ກາດ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ ການ​ບໍລິຫານ​ອະ​ວະ​ກາດ.

10. ອິນເດຍກາຍເປັນປະເທດ ມີປະຊາກອນ ຫຼາຍທີ່ສຸດໂລກ:

ຜູ້​ຄົນບຽດຍາດຖ້າຂຶ້ນ​ລົດ​ໄຟ​ ທີ່​ສະ​ຖາ​ນີລົດໄຟ​ ຢູ່​ເມືອງ Mumbai ປະ​ເທດ ​ອິນ​ເດຍ ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ 2023. ພາບ: AFP/VNA

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 14 ເມສາ, ປະຊາກອນ ອິນເດຍມີ 1,425,775,850 ຄົນ, ລື່ນກາຍ ຈີນ ເພື່ອກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຢ່າງເປັນທາງການ. ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານປະຊາກອນ ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ ດ້ານ​ກຳລັງ​ແຮງ​ງານ​ ມາ​ໃຫ້​ອິນ​ເດຍ, ​ແຕ່​ຍັງ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ ໃນ​ການ​ຮັບປະກັນດ້ານ​ສະບຽງອາຫານ, ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ສະພາບ​ການ​ແພດ ​ແລະ ການ​ສຶກສາອີກດ້ວຍ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ “ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ” ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຊາວຄຼິດ ເກືອບ 7 ລ້ານຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຊາວຄຼິດ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດທິດນຳ “ເຄົາລົບນັບຖືພະເຢຊູ ແລະ ຮັກຊາດ”; ຢູ່ໃນສິນກິນທຳ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາວຄຼິດ ແລະ ຊາວກິງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ພ້ອມກັບປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ຊາວຄຼິດໃນທົ່ວປະເທດ ຍາມໃດກໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ມີຊາວຄຼິດ ຫລາຍຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຂະບວນການຮັກຊາດ; ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top