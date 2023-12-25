ຂ່າວສານ
10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງ ໂລກ ໃນປີ 2023 ໂດຍ ສໍາ ນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ
1. ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ຮາມາດສ ຂົມຂູ່ ຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ:
ການບຸກໂຈມເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຂອງກອງກຳລັງ ຮາມາດສ ໄດ້ນຳມາ ການກະທຳ ຕອບໂຕ້ ທາງທະຫານ ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດກາຊາ ໄດ້ຍູ້ໃຫ້ ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ໄພພິບັດ ດ້ານ ມະນຸດສະທຳ. ມາຮອດວັນທີ 24 ທັນວານີ້ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 21.300 ກວ່າຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບບາດເຈັບ 52.000 ກວ່າຄົນ.
ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ທາງການທູດ ຂອງປະຊາຄົມໂລກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ຢຸດຍິງເປັນເວລາ 7 ວັນ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24 ພະຈິກ, ແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ ແລະ ນັກໂທດປະມານ 320 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະທະກັນ ໄດ້ດຳເນີນຄືນໃໝ່ ໃນທັນທີ ທີ່ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໄດ້ພັງທະລາຍ. ເຫດຜົນກົກເຄົ້າຂອງການປະທະກັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງ ສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຂຶ້ນທຸກເວລາ, ນາບຂູ່ເຖິງຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວພາກພື້ນ.
2. ມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິ ໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະ ອຸູແກຣນ ຍັງ ຢູ່ໄກ:
ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ອຸູແກຣນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ຈົນຕາແຈ, ການສູ້ຢັນຍັງຄົງດຳເນີນໄປ ໃນຂະນະ ທີ່ສອງຝ່າຍ ປະຕິເສດ ທີ່ຈະນັ່ງເຂົ້າໂຕະເຈລະຈາ. ຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານອາວຸດ ໃຫ້ ອູແກຣນ ແລະ ຈຳວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ ຣັດເຊຍ. ຣັດເຊຍໄດ້ຖອນຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ກອງກຳລັງອາວຸດທຳມະດາຢູ່ ເອີຣົບ, ຍົກເລີກການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາ ຫ້າມທົດລອງ ນິວເຄຼຍຮອບດ້ານ, ຖອນຕົວອອກຈາກ ຂໍ້ຕົກລົງ ທັນຍາຫານທະເລດຳ. ການປະເຊີນໜ້າ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ສືບຕໍ່ ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ.
3. ການຟື້ນຕົວ ຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຊ້າລົງ:
ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດໂລກ ຈະເຕີບໂຕ 2,9% ໃນປີ 2023, ຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບອັນດັບ ການເຕີບໂຕ 3,3% ຂອງປີ 2022. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນ “ແຜ່ນດິນໄຫວ” ທາງດ້ານການເງິນ ຈາກ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງ ທະນາຄານ Silicon Valley, Signature, First Republic ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ UBS ຂອງ ສະວິດ, ຄຽງຄູ່ກັບ ວິກິດການພະລັງງານ ແລະ ການປະທະກັນທີ່ ອູແກຣນ, ຕາເວັນອອກກາງ. ທະນາຄານກາງ ໃນຫຼາຍປະເທດ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ລະຫວ່າງການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ການຢຸດ ການເພີ່ມ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເພື່ອຊ່ວຍໜູນການຟື້ນຕົວເສດຖະກິດ.
4. ຈຳກັດການສົ່ງອອກເຂົ້າ, ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ:
ຫ້າມສົ່ງອອກເຂົ້າສາມັນ, ເກັບພາສີ 20% ຕໍ່ການສົ່ງອອກເຂົ້າ ຈາກ ອິນເດຍ - ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກເຂົ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂລກ - ຄຽງຄູ່ກັບ ຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ ການແຫຼ່ງສະໜອງຫຼຸດຜ່ອນ, ຍູ້ລາຄາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຫຼາຍປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດທຸກຍາກ ຢູ່ ອາຊີ ແລະ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງທະເລຊາຍ Sahara. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ ຊຶ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ ຢູ່ ອັງກິດໄດ້ສະເໜີບັນດາວິທີແກ້ໄຂ ມຸ່ງໄປເຖິງ ລະບົບອາຫານທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ.
5. ສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ເພີ່ມທະວີ ການຄວບຄຸມ AI:
ສະຕິປັນຍາປະດິດ (AI) ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ, ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍ ຂົງເຂດ, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃນຫຼາຍຂະແໜງອາຊີບ, ແຕ່ຍັງສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງບໍ່ໜ້ອຍ.
6. COP28 ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອຄ່ອຍຢຸດຕິ ການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ:
ບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ສົນທິສັນຍາກອບ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28) ຢູ່ ດູບາຍ (UAE) ເມື່ອວັນທີ 13 ທັນວາ ໄດ້ຕົກລົງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ການຫັນປ່ຽນ ການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ ໃນລະບົບພະລັງງານຢ່າງສະເໝີພາບ, ມີລະບຽບແລະ ເໝາະສົມ, ຜ່ານນັ້ນກ້າວເຖິງການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການປ່ອຍອາຍພິດ ເທົ່າກັບ “0” - Net Zero ໃນປີ 2050 ແລະຮຽກຮ້ອງ ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດ ພະລັງງານທົດແທນທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2030.
ແຜ່ນດິນໄຫວ ຂະໜາດ 7,8 ຣິກເຕີ ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ປະເທດນີ້ ໃນຮອບເກືອບໜຶ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນປະມານ 50.000 ຄົນ ຢູ່ປະເທດ ຕວກກີ ແລະ ເກືອບ 6.000 ຄົນຢູ່ປະເທດ ຊີຣີຖືກເສຍຊີວິດ.
8. ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ ອາຟຣິກກາ:
ທ່າອ່ຽງ ການປ່ຽນແປງລັດຖະບານ ຂັດກັບຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍ ທ່ີຫຼາຍປະເທດ ຢູ່ ອາຟຣິກກາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນນີ້ ເຂົ້າສູ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫີວ ຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ.
9. ການຊ່ວງເສັງ ພິຊິດອາວະກາດຢ່າງຟົດຟື້ນ:
ອິນເດຍໄດ້ກາຍເປັນ ປະເທດທຳອິດ ທີ່ມີຍານອາວະກາດ ສຳຫຼວດ ລົງຈອດຢູ່ສົ້ນໃຕ້ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສຳຫຼວດຂອງດວງຈັນ, ແລະ ຍິງຍານອາວະກາດສຳຫຼວດ ດວງອາທິດສຳເລັດຜົນ; ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສົ່ງຍານອາວະກາດ ລົງຈອດ ສູ່ດວງຈັນ, ໃນຂະນະ ຍານອາວະກາດສຳຫຼວດ Luna-25 ຂອງ ຣັດເຊຍປະສົບບັນຫາໃນການລົງຈອດສູ່ດາວເຄາະນີິ້; ເອີຣົບ ສົ່ງດາວວິເຄາະ ສໍາຫຼວດ “ຈັກກະວານມືດ” ສູ່ຍ່ານອາວະກາດ; NASA ເປີດຕົວ ຄົ້ນຄວ້າ ດາວພະເຄາະນ້ອຍ Psyche. ວັນທີ 4 ທັນວາຜ່ານມາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິ ກ່ຽວກັບການບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຢູ່ອາວະກາດເພື່ອເພີ່ມທະວີ ການບໍລິຫານອະວະກາດ.
10. ອິນເດຍກາຍເປັນປະເທດ ມີປະຊາກອນ ຫຼາຍທີ່ສຸດໂລກ:
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 14 ເມສາ, ປະຊາກອນ ອິນເດຍມີ 1,425,775,850 ຄົນ, ລື່ນກາຍ ຈີນ ເພື່ອກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຢ່າງເປັນທາງການ. ການເຕີບໂຕດ້ານປະຊາກອນ ນຳເອົາຄວາມໄດ້ປຽບ ດ້ານກຳລັງແຮງງານ ມາໃຫ້ອິນເດຍ, ແຕ່ຍັງສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ໃນການຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສະພາບການແພດ ແລະ ການສຶກສາອີກດ້ວຍ.