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ຂ່າວສານ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂລກ ໃນປີ 2024 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ (VNA) ຂໍເປັນກຽດ ນຳສະເໜີ 10 ເຫດການ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024:

1. ການປະທະກັນແຜ່ລາມໄປທົ່ວ ຕາເວັນອອກກາງ 

  ສະພາເດືອນຂ້າງຂຶ້ນແດງ ປາແລັສະຕີນ (PRCS) ປະກາດ ຕົວເລກ ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2024 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງກຳລັງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດສ ເຮັດໃຫ້ປະມານ 90% ເດັກນ້ອຍໃນເຂດ ກາຊາ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ  ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ກອງທຶນເດັກນ້ອຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF) ກໍໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ມີເດັກນ້ອຍເກືອບ 3.000 ຄົນ ໃນເຂດ ກາຊາ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການຂາດ ສານອາຫານ. ໃນພາບ: ເດັກນ້ອຍລຽນແຖວ ລໍຖ້າ ຮັບອາຫານ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ເມືອງ Khan Younis, ເຂດ ກາຊາ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2024. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ຮາ​ມາດ​ສ  ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ ກວ້າງອອກ ໂດຍມີ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງກຳລັງ Hezbollah ຢູ່ Liban ແລະ Houthi ຢູ່ ເຢເມນ. ການລອບສັງຫານ ປະມຸກ Hamas ຢູ່ນະຄອນ Tehran ໃນໄລຍະການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງ ອີຣານ ໄດ້ນຳມາສູ່ ການໂຈມຕີ ໂດຍກົງ ເຂົ້າດິນແດນຂອງກັນ ລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ອິດສະຣາແອນ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 25 ກັນຍາ, ການປະທະກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະມານ 50.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍລ້ານ ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ວັນທີ 26 ພະຈິກ, ອິດສະຣາແອນ ແລະ Hezbollah ໄດ້ບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງ ຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາ​ມາດ​ສ ຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທາງຕັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງ ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຢຸດຕິ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງຍັງຢູ່ຫ່າງໄກ.

2. ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ

   ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2024, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Donald Trump ຈາກພັກສາທາລະນະລັດ ຍາດໄດ້ຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2024 ດ້ວຍຈຳນວນ ບັດ ສະໜັບສະໜູນເກີນ 270 ບັດທີ່ຈຳເປັນ ຕາມກົດໝາຍ ກຳນົດໄວ້, ເອົາຊະນະຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Kamala Harris ຈາກພັກປະຊາທິປະໄຕ  ເພື່ອກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ. ໃນ​​ພາບ: ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ Donald Trump ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຂົນຂວາຍ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່  Van Andel Arena, ວັນ​ທີ 5 ພະ​ຈິກ 2024. ພາບ: AP/VNA

ວັນ​ທີ 5 ພະຈິກ​ຜ່ານມາ, ທ່ານອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ ​Donald Trump ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ຢ່າງ​ຂາດຂັ້ນ ​ຕໍ່​ຜູ້​ສະໝັກ​​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ Kamala Harris ​ຂອງ ພັກປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພັກ ສາທາລະນະລັດ ຂອງທ່ານ​ກໍຍາດໄດ້ສິດ​ຄວບ​ຄຸມ​ທັງ​ສອງ​ສະພາ. ນະໂຍບາຍ “ອາເມລິກາ ກ່ອນອື່ນຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນ ທີ 47 ໃຫ້ສັນຍານການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງນະໂຍບາຍ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດາປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ທົ່ວໂລກ ໃນຊຸມປີ ຕໍ່ໜ້າ.

3.ລັດຖະບານ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ຊີເຣຍ Bashar al-Assad ລົ້ມລົງ

ໂທລະພາບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ ຊີ​ເຣຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ທັນວາ​ປີ 2024 ​ໄດ້​ປະກາດ​ໄຊຊະນະ ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີິ້ ແລະ​ ລະບອບ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad (​ໃນ​​ພາບ) ​ໄດ້​ພັງ​ທະລາ​ຍລົງ. ພາບ: SANA/VNA

ພາຍຫຼັງສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ນອງເລືອດ ເປັນເວລາ 13 ປີ, ວັນທີ 8 ທັນວາ, ກໍາລັງຝ່າຍຄ້ານຢູ່ ຊີເຣຍ ໄດ້ຍຶດຄອງນະຄອນຫຼວງ Damascus, ປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ແລະ ຄອບຄົວ ຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກປະເທດ. ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງລັດຖະບານ al-Assad ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ສະຖານະການ ຂອງຕາເວັນອອກກາງ, ພ້ອມທັງເປັນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ພາກພື້ນນີ້ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ວຸ້ນວາຍ ແລະ ແບ່ງແຍກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະຊາຄົມໂລກ ພະຍາຍາມ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການປ່ຽນແປງລັດຖະບານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ໃນປະເທດນີ້ ມີສະຖຽນລະພາບໂດຍໄວ. 

4. ສະພາບການສູ້ຮົບ ຣັດເຊຍ-ອຸູແກຣນ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ດ້ວຍເຫດການອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງ
  ເດືອນສິງຫາ 2024, ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີກະທັນຫັນ ແລະ ຍຶດຄອງຫຼາຍເຂດ ໃນແຂວງ Kursk ຂອງ ຣັດເຊຍ. ນີ້ແມ່ນ ການໂຈມຕີ ທາງບົກຄັ້ງທຳອິດ ຂອງກອງກຳລັງທະຫານຕ່າງ ປະເທດ ເຂົ້າ ຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີສອງ. ໃນພາບ: ຍົນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີ ລົດທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ເຂົ້າຮຸກຮານເຂດ Kursk, ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2024. ພາບ: Getty Image/VNA

ເດືອນສິງຫາ 2024, ກອງກຳລັງ ອຸູແກຣນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີກະທັນຫັນ ແລະ ຍຶດຄອງຫຼາຍເຂດ ຢູ່ແຂວງ Kursk ຂອງ ຣັດເຊຍ. ນີ້ແມ່ນ ການໂຈມຕີ ທາງບົກ ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງກອງກຳລັງທະຫານ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ ຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີສອງ. ກາງເດືອນພະຈິກ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ກີແອັບ ໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟ ທີ່ສະໜອງໂດຍ ສ ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ ບຸກໂຈມຕີ ເລິກເຂົ້າໃນດິນແດນ ຂອງ ຣັດເຊຍ. ມົສກູ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງ ເຂົ້າໃສ່ເມືອງ Dnipro ຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ປະກາດ ທິດສະດີ ນິວເຄຼຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ການລອບສັງຫານ ນາຍພົນ Igor Kirillov ຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ ມົສກູ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ  ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ລ້ວນແຕ່ປະກາດວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາ, ແຕ່ຫຼັກໝັ້ນຂອງສອງຝ່າຍ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

5. ເສດຖະກິດໂລກຟື້ນຟູ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ “ລົມພັດຕ້ານ” 

ກຳມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ ຜະລິດ ລົດຍົນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເມືອງ Pamplona, ປະເທດ ແອັດສະປາຍ. ພາບ: AFP/VNA

ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດໂລກ ໃນປີ 2024 ຂະຫຍາຍຕົວ 3,2% ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງ ຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ, ຄວາມຂັດແຍ່ງ ດ້ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເລືອກຕັ້ງ. ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ ມີທ່າອ່ຽງປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຂະຫຍາຍຕົວ. ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (FED) ໄດ້ຫຼຸດ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 4 ປີ, ໃນຂະນະ ທີ່ທະນາຄານກາງອື່ນໆ ອີກຈຳນວນຫຼາຍ ກໍມີການກະທຳ ຄ້າຍຄືກັນ.

6. ປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ
  ວັນທີ 19 ເມສາ 2024, ລັດ Odisha ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ໄດ້ບັນທຶກຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ຍ້ອນ ຖືກ ເມົາແດດ ແລະ 71 ກໍລະນີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແດດຮ້ອນ. ເທດສະບານເມືອງ Boudh ຢູ່ລັດ Odisha ມີອຸນຫະພູມ ສູງສຸດໃນລັດ, 44,3 ອົງສາເຊ, ຮອງລົງມາແມ່ນ Baripada ດ້ວຍ 44,2 ອົງສາເຊ. ໃນພາບ: ປະຊາຊົນໃສ່ຜ້າຄຽນຫົວ ແລະ ໃບໜ້າ ເພື່ອກັນແສງແດດ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງຢູ່ ຕາມຖະໜົນ ຢູ່ເມືອງ Kanpur, ປະເທດ ອິນເດຍ. ພາບ: ANI/VNA

ອົງການຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບອາກາດ Copernicus ໄດ້ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປີ 2024 ແມ່ນປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ແມ່ນປີສຸລິຍະຄະຕິທຳອິດ ທີ່ມີອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ ສູງກວ່າ 1,5 ອົງສາເຊ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳ (1850-1900) ເມື່ອມະນຸດຊາດ ເລີ່ມນຳໃຊ້ ຟອດຊິວ ດ້ວຍ ປະລິມານຫຼາຍ.

ອຸນຫະພູມເພິີ່ມຂຶ້ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການ ສະພາບ​ອາ​ກາດ ທີ່​ຮຸນ​ແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ຢາກິ ເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ເສຍ ຊີວິດ ກວ່າ 600 ຄົນ ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພາຍຸ ເຮເລັນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 110 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ ສ ອາເມລິກາ, ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ແອັດສະປາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 200 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ ຟອດຊິວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ຢ່າງແຂງແຮງ.

7. ຄຳໂລກສ້າງສະຖິຕິໃໝ່

  ຄຳແທ່ງຢູ່ Aichi, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ. ພາບ: Kyodo/VNA
ລາຄາຄຳໂລກໃນວັນທີ 31ຕຸລາ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ 2.790,15 ໂດລາ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ounce, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 35% ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຄຳພາຍໃນປະເທດ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ. ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ (Fed) ຫັນ ນະໂຍບາຍ ດ້ານການເງິນ… ບັນດາທະນາຄານກາງ ຫຼາຍແຫ່ງ ພາກັນຊື້ຄຳຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຖືວ່າຄຳເປັນຊັບສິນ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ລາຄາຄຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການ ທີ່ນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນ ປ່ຽນທິດ ທາງການລົງທຶນ ໄປສູ່ຊັບສິນອື່ນໆ.

8. ການຟື້ນຕົວ ຂອງຝ່າຍຊ້າຍ ໃນທະວີບ ເອີຣົບ
  ວັນ​ທີ 4 ທັນ​ວາ​ປີ 2024, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຝ​ຣັ່ງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ບໍ່​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Michel Barnier ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ. ມີສະມາຊິກສະພາທັງໝົດ 331 ທ່ານ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກ ພັນທະມິດບັນດາພັກຝ່າຍຊ້າຍ NFP ແລະ ພັກຂວາຈັດ RN, ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ, ລື່ນກາຍ 289 ບັດທີ່ຈຳເປັນ  ເພື່ອການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ທີ່ຈະມີຜົນສັກສິດ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA 

ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ເອີຣົບ ໄດ້ເຫັນ ການຟື້ນຕົວຢ່າງແຂງແຮງຂອງບັນດາພັກຝ່າຍຊ້າຍ, ຝ່າຍຂວາຈັດ ແລະ ຂະບວນການຊາດນິຍົມ. ສິ່ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ສ້າງ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ອະນາຄົດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ຄວາມພະຍາຍາມ ຮ່ວມມື ສາກົນ ອ່ອນແອລົງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຮີບດ່ວນທົ່ວໂລກ ອີກດ້ວຍ. ການທີ່ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝຣັ່ງ Michel Barnier ບໍ່ຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ບໍ່ຜ່ານ ການລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ທາງດ້ານການເມືອງ ຢູ່ ເອີຣົບ.

9. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຮອງເອົາ ຄຳຕົກລົງທົ່ວໂລກ ສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບ AI

  

ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2024, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ລະບົບປັນຍາປະດິດ (AI) ທີ່ “ປອດໄພ, ຮັກສາ ຄວາມລັບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື” ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຄືການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງມາສູ່ທຸກຄົນ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA

 

ໃນວັນທີ 21 ມີນາ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ລະບົບປັນຍາປະດິດ (AI) ທີ່ “ປອດໄພ, ຮັກສາ ຄວາມລັບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື” ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ສຳລັບທຸກຄົນ, ໃນສະພາບ ທີ່ປະຊາຄົມສາກົນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ກັບ ທັງໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຈາກການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ AI.
ສະມາຄົມ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ກໍໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ AI ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ AI ຢ່າງມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ. ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ໄດ້ກະຕຸ້ນຢ່າງໄວ ກົດດຳລັດຄຸ້ມຄອງ AI ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດທິ ພົນລະເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງໃໝ່.

10. ຍານອາວະກາດ ຊາງເອີ-6 ເກັບກຳຕົວຢ່າງ ຈາກດ້ານມືດ ຂອງດວງຈັນ

ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2024, ຍານອາວະກາດ ຊາງເອີ-6 ໄດ້ລົງຈອດ ຢູ່ດ້ານມືດ ຂອງດວງຈັນ. ຕາມຖະແຫຼງການ ຂອງອົງການ ອາວະກາດ ແຫ່ງຊາດ ຈີນ (CNSA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ດ້ວຍການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງ ດາວທຽມ ການສື່ສານ ເສວ້ສຽວ-2, ຊຸດຍານ ລົງຈອດ/ຂຶ້ນບິນ ຊາງເອີ-6 ໄດ້ລົງຈອດສຳເລັດຢູ່ ເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນອ່າງຂົ້ວໂລກໃຕ້-Aiken (SPA) ເທິງດວງຈັນ. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA
ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຍານອາວະກາດ ຊາງເອີ-6 ໄດ້ລົງຈອດ ຢ່າງປອດໄພຢູ່ເຂດລົງຈອດ Siziwang Banner ໃນເຂດ ທະເລຊາຍ ສັງກັດເຂດປົກຄອງຕົນເອງ (ພາກເໜືອ ສປ ຈີນ), ນຳເອົາຕົວຢ່າງດິນຫີນ ທີ່ເກັບກຳໄດ້ ຈາກດ້ານມືດຂອງດວງຈັນ. ນີ້ແມ່ນຜົນສຳເລັດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງ ມະນຸດ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດດວງຈັນ. ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ມີຄວາມຄອງຫວັງວ່າ ຕົວຢ່າງທີ່ຍານອາວະກາດ ຊາງເອີ-6  ນຳມາ, ລວມທັງ ຫີນພູເຂົາໄຟ ອາຍຸ 2,5 ລ້ານປີ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ, ອາດຈະຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງພູມສາດ ຢູ່ ສອງດ້ານຂອງດວງຈັນ ກະຈ່າງແຈ້ງຂຶ້ນ.

ປະຕະບັດໂດຍ: VNA/VNP - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະຫຼຸບ​ຂະ​ແໜງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະຫຼຸບ​ຂະ​ແໜງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ປີ 2024, ຂະແໜງແຜນການການລົງທຶນ ແລະ ສະຖິຕິ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ພິເສດແມ່ນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
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