ຂ່າວສານ
10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂລກ ໃນປີ 2024 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ
1. ການປະທະກັນແຜ່ລາມໄປທົ່ວ ຕາເວັນອອກກາງ
ການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຂະບວນການ ຮາມາດສ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ ກວ້າງອອກ ໂດຍມີ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງກຳລັງ Hezbollah ຢູ່ Liban ແລະ Houthi ຢູ່ ເຢເມນ. ການລອບສັງຫານ ປະມຸກ Hamas ຢູ່ນະຄອນ Tehran ໃນໄລຍະການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງ ອີຣານ ໄດ້ນຳມາສູ່ ການໂຈມຕີ ໂດຍກົງ ເຂົ້າດິນແດນຂອງກັນ ລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ອິດສະຣາແອນ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 25 ກັນຍາ, ການປະທະກັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະມານ 50.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍລ້ານ ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ວັນທີ 26 ພະຈິກ, ອິດສະຣາແອນ ແລະ Hezbollah ໄດ້ບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງ ຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາດສ ຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທາງຕັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງ ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຢຸດຕິ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງຍັງຢູ່ຫ່າງໄກ.
2. ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ວັນທີ 5 ພະຈິກຜ່ານມາ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນ ຕໍ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Kamala Harris ຂອງ ພັກປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພັກ ສາທາລະນະລັດ ຂອງທ່ານກໍຍາດໄດ້ສິດຄວບຄຸມທັງສອງສະພາ. ນະໂຍບາຍ “ອາເມລິກາ ກ່ອນອື່ນ” ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນ ທີ 47 ໃຫ້ສັນຍານການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງນະໂຍບາຍ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດາປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ທົ່ວໂລກ ໃນຊຸມປີ ຕໍ່ໜ້າ.
3.ລັດຖະບານ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ຊີເຣຍ Bashar al-Assad ລົ້ມລົງ
ພາຍຫຼັງສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ນອງເລືອດ ເປັນເວລາ 13 ປີ, ວັນທີ 8 ທັນວາ, ກໍາລັງຝ່າຍຄ້ານຢູ່ ຊີເຣຍ ໄດ້ຍຶດຄອງນະຄອນຫຼວງ Damascus, ປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ແລະ ຄອບຄົວ ຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກປະເທດ. ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງລັດຖະບານ al-Assad ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ສະຖານະການ ຂອງຕາເວັນອອກກາງ, ພ້ອມທັງເປັນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ພາກພື້ນນີ້ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ວຸ້ນວາຍ ແລະ ແບ່ງແຍກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະຊາຄົມໂລກ ພະຍາຍາມ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການປ່ຽນແປງລັດຖະບານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ໃນປະເທດນີ້ ມີສະຖຽນລະພາບໂດຍໄວ.
ເດືອນສິງຫາ 2024, ກອງກຳລັງ ອຸູແກຣນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີກະທັນຫັນ ແລະ ຍຶດຄອງຫຼາຍເຂດ ຢູ່ແຂວງ Kursk ຂອງ ຣັດເຊຍ. ນີ້ແມ່ນ ການໂຈມຕີ ທາງບົກ ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງກອງກຳລັງທະຫານ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ ຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີສອງ. ກາງເດືອນພະຈິກ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ກີແອັບ ໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟ ທີ່ສະໜອງໂດຍ ສ ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ ບຸກໂຈມຕີ ເລິກເຂົ້າໃນດິນແດນ ຂອງ ຣັດເຊຍ. ມົສກູ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງ ເຂົ້າໃສ່ເມືອງ Dnipro ຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ປະກາດ ທິດສະດີ ນິວເຄຼຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ການລອບສັງຫານ ນາຍພົນ Igor Kirillov ຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ ມົສກູ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ສອງຝ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ລ້ວນແຕ່ປະກາດວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາ, ແຕ່ຫຼັກໝັ້ນຂອງສອງຝ່າຍ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
5. ເສດຖະກິດໂລກຟື້ນຟູ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ “ລົມພັດຕ້ານ”
ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດໂລກ ໃນປີ 2024 ຂະຫຍາຍຕົວ 3,2% ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງ ຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ, ຄວາມຂັດແຍ່ງ ດ້ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເລືອກຕັ້ງ. ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ ມີທ່າອ່ຽງປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຂະຫຍາຍຕົວ. ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (FED) ໄດ້ຫຼຸດ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 4 ປີ, ໃນຂະນະ ທີ່ທະນາຄານກາງອື່ນໆ ອີກຈຳນວນຫຼາຍ ກໍມີການກະທຳ ຄ້າຍຄືກັນ.
6. ປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ
ອົງການຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບອາກາດ Copernicus ໄດ້ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປີ 2024 ແມ່ນປີທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ແມ່ນປີສຸລິຍະຄະຕິທຳອິດ ທີ່ມີອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ ສູງກວ່າ 1,5 ອົງສາເຊ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳ (1850-1900) ເມື່ອມະນຸດຊາດ ເລີ່ມນຳໃຊ້ ຟອດຊິວ ດ້ວຍ ປະລິມານຫຼາຍ.
ອຸນຫະພູມເພິີ່ມຂຶ້ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການ ສະພາບອາກາດ ທີ່ຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ຢາກິ ເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ເສຍ ຊີວິດ ກວ່າ 600 ຄົນ ຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພາຍຸ ເຮເລັນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 110 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ ສ ອາເມລິກາ, ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ແອັດສະປາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 200 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ ຟອດຊິວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ຢ່າງແຂງແຮງ.
7. ຄຳໂລກສ້າງສະຖິຕິໃໝ່
8. ການຟື້ນຕົວ ຂອງຝ່າຍຊ້າຍ ໃນທະວີບ ເອີຣົບ
ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ເອີຣົບ ໄດ້ເຫັນ ການຟື້ນຕົວຢ່າງແຂງແຮງຂອງບັນດາພັກຝ່າຍຊ້າຍ, ຝ່າຍຂວາຈັດ ແລະ ຂະບວນການຊາດນິຍົມ. ສິ່ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ສ້າງ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ອະນາຄົດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ຄວາມພະຍາຍາມ ຮ່ວມມື ສາກົນ ອ່ອນແອລົງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຮີບດ່ວນທົ່ວໂລກ ອີກດ້ວຍ. ການທີ່ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝຣັ່ງ Michel Barnier ບໍ່ຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ບໍ່ຜ່ານ ການລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ທາງດ້ານການເມືອງ ຢູ່ ເອີຣົບ.
9. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຮອງເອົາ ຄຳຕົກລົງທົ່ວໂລກ ສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບ AI
ໃນວັນທີ 21 ມີນາ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ລະບົບປັນຍາປະດິດ (AI) ທີ່ “ປອດໄພ, ຮັກສາ ຄວາມລັບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື” ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ສຳລັບທຸກຄົນ, ໃນສະພາບ ທີ່ປະຊາຄົມສາກົນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ກັບ ທັງໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຈາກການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ AI.
ສະມາຄົມ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ກໍໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ AI ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ AI ຢ່າງມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ. ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ໄດ້ກະຕຸ້ນຢ່າງໄວ ກົດດຳລັດຄຸ້ມຄອງ AI ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດທິ ພົນລະເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງໃໝ່.
10. ຍານອາວະກາດ ຊາງເອີ-6 ເກັບກຳຕົວຢ່າງ ຈາກດ້ານມືດ ຂອງດວງຈັນ