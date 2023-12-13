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ຂ່າວສານ

​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັ​ນ​ເຖືອງ ພົບ​ປະ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຜູ້​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ດີ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໝູ່​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງດີເດັ່ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການເຊີດຊູ, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງດີເດັ່ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດປີ 2023.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະຄະນະຜູ້ແທນຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງດີເດັ່ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ; ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ, ສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນສ້າງແຮງຈູງໃຈລວມຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:      

“ໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຮົາແມ່ນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງ ແລະ ມູນເຊື້ອສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງສາປະເທດຊາດຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ. ເພື່ອໃຫ້ມີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດນັ້ນ ແຕ່ລະວົງຄະນະຍາດ, ແຕ່ລະໝູ່ບ້ານ, ເຂດພາກ ຕ້ອງສາມັກຄີກັນ; ໝູ່ບ້ານນີ້ກັບໝູ່ບ້ານອື່ນ, ທ້ອງຖິ່ນນີ້ກັບທ້ອງຖິ່ນອື່ນ; ຊົນເຜົ່ານີ້ກັບຊົນເຜົ່າອື່ນ ຕ້ອງສາມັກຄີກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຕ້ອງພະຍາຍາມປະຕິບັດເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງຄວາມສາມັກຄີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລີ່ມຕົ້ນພິທີຕ້ອນຮັບ, ສຽງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ.
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