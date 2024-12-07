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ຂ່າວສານ

​ທ່​ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສຸມ​ໃສ່​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃຫ້​​ແກ່ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກ​ານຈັດ​ຕັ້ງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານນັດສາມັນເດືອນພະຈິກ 2024 ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນພະຈິກ ແລະ 11 ເດືອນຜ່ານມາ, ບັນດາໜ້າທີ່ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນເດືອນທັນວາ ແລະ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ:VGP/Nhật Bắc)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງແຜນການການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນພະຈິກ ແລະ 11 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ດີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023 ໃນສ່ວນຫຼາຍບັນດາຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸກ່ວາ 23 ຕື້ USD. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕີລາຄາສູງ, ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດທີ່ນັບມື້ນັບຕັ້ງໜ້າກ່ວາ, ວິສາຫະກິດຟື້ນຟູຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ:

ການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ແມ່ນວຽກງານສະດຸ້ງໄວ້, ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຜົນປະໂຫຍດ, ມະນຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງມີການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ເຮັດວຽກງານແນວຄິດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານ, ຫົວໜ່ວຍຂອງຕົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານນີ້; ຮັບປະກັນການຊີ້ນຳນຳພາເປັນເອກະພາບຂອງພັກ. ພັກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ປະຊາຊົນສະໜັບສະໜູນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາ “ພຽງແຕ່ປຶກສາຫາລືປະຕິບັດ, ບໍ່ປຶກສາຫາລືແບບຖອຍຫຼັງ”. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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