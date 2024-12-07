ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ສຸມໃສ່ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງແຜນການການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນພະຈິກ ແລະ 11 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ດີກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023 ໃນສ່ວນຫຼາຍບັນດາຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸກ່ວາ 23 ຕື້ USD. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕີລາຄາສູງ, ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດທີ່ນັບມື້ນັບຕັ້ງໜ້າກ່ວາ, ວິສາຫະກິດຟື້ນຟູຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ:
ການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ແມ່ນວຽກງານສະດຸ້ງໄວ້, ອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຜົນປະໂຫຍດ, ມະນຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງມີການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ເຮັດວຽກງານແນວຄິດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານ, ຫົວໜ່ວຍຂອງຕົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງໃນການປະຕິບັດວຽກງານນີ້; ຮັບປະກັນການຊີ້ນຳນຳພາເປັນເອກະພາບຂອງພັກ. ພັກ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ປະຊາຊົນສະໜັບສະໜູນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາ “ພຽງແຕ່ປຶກສາຫາລືປະຕິບັດ, ບໍ່ປຶກສາຫາລືແບບຖອຍຫຼັງ”.