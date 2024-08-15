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ຂ່າວສານ

ໝາກ​ພິກ​ໄທ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ບັນ​ລຸ​ມູນ​ຄ່າ​ນັບ​ຕື້ USD

ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງອອກໝາກພິກໄທປະເພດຕ່າງໆລວມປະລິມານກວ່າ 164.357 ໂຕນ; ວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸກວ່າ 764 ລ້ານ USD. ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ອີກ 5 ເດືອນ, ໝາກພິກໄທ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕື້ USD ຢ່າງແນ່ນອນ.
ພາບປະກອບ

ສະຫະສະມາຄົມໝາກພິກໄທ  ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ (VPSA) ຄາດຄະເນວ່າ ການສົ່ງອອກໝາກພິກໄທ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ນີ້ ຈະບັນລຸກວ່າ 1 ຕື້ USD, ນຳໝາກພິກໄທ ກາຍເປັນໝວດຂະແໜງສິນຄ້ານັບຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ວັນທີ 14 ສິງຫາ, VPSA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງອອກໝາກພິກໄທປະເພດຕ່າງໆລວມປະລິມານກວ່າ 164.357 ໂຕນ; ວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸກວ່າ 764 ລ້ານ USD. ດ້ວຍໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ ອີກ 5 ເດືອນ, ໝາກພິກໄທ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕື້ USD ຢ່າງແນ່ນອນ.

ອາເມລິກາ ແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກໝາກພິກໄທໄປດ້ວຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຖັດມາແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດ ເຢຍລະມັນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 97%); ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE) ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 39%; ອິນເດຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 40%... ຕາມສະຫະສະມາຄົມໝາກພິກໄທ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກໝາກພິກໄທ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແມ່ນຍ້ອນແຫຼ່ງສະໜອງໝາກພິກໄທໃນຕະຫຼາດໂລກພວມຂາດແຄນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງປະເທດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ.
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