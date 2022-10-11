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ຂ່າວສານ

ໜັງສືພິມແຖວໜ້າຂອງ ສະວິດ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເສືອຕົວໃໝ່ຂອງ ອາຊີ

ໜັງສືພິມ Agefi ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ຢັ້ງຢືນບົດບາດການເມືອງຂອງຕົນເທື່ອລະກ້າວ...
  (ພາບປະກອບຈາກ TTXVN)  

ໜັງສືພິມ Agefi, ເຊິ່ງເປັນໜັງສືພິມດ້ວຍພາສາ ຝລັ່ງ ຂອງ ສະວິດ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ເຊີແນວ, ສະບັບອອກມໍ່ໆມານີ້ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຫວຽດນາມ ແມ່ນເສືອຕົວໃໝ່ຂອງ ອາຊີ” ຂອງນັກຂ່າວ Guy Mettan, ໃນນັ້ນຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນແຖວໜ້າຢູ່ ອາຊີ.

ໜັງສືພິມໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດເສດຖະກິດໃໝ່ຢູ່ ອາຊີ ພ້ອມກັບ ສ ເກົາຫຼີ, ສິງກະໂປ.  ໜັງສືພິມ Agefi ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ຢັ້ງຢືນບົດບາດການເມືອງຂອງຕົນເທື່ອລະກ້າວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີບົດບາດສຳລັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງໂລກອີກດ້ວຍ. ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 7,5% ໃນປີ 2022, ໃນຂະນະທີ່ລະດັບເງິນເຟີ້ຄາດວ່າຢູ່ໃນລະດັບ 3,8%. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກຄັດສະເໜີຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດເມືອເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ.

ໜັງສືພິມທີ່ມີຊື່ສຽງແຖວໜ້າຂອງ ສະວິດ ກໍ່ຕີລາຄາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ພາຍຫຼັງປະຕິບັດບົດບາດເປັນກຳມະການບໍ່ຖາວອນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ອາຍຸການ 2020 – 2021 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຖືວ່າດ້ວຍຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ສະພາວະດຸ່ນດ່ຽງຈະມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນການພົວພັນສາກົນໃນໄລຍະຍາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້: ສ້າງ​ຂະ​ແໜງ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ພາ​ກ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍ​າ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້: ສ້າງ​ຂະ​ແໜງ​ພິມ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ພາ​ກ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍ​າ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອຂອງຂະແໜງພິມຈຳໜ່າຍປຶ້ມ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 10/10/1952 – 10/10/2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ຜູ້ແທນດີ່ເດັ່ນ 86 ທ່ານ ໃນຂົງເຂດພິມຈຳໜ່າຍປຶ້ມ.
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