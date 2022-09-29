ຂ່າວສານ
ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ກູບາ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1960, ພາຍຫຼັງ 2 ປີ ເມື່ອການປະຕິວັດກູບາ ປະສົບຜົນສຳເລັດ (1 ມັງກອນ 1959). ໃນປະຫວັດສາດໂລກປັດຈຸບັນ, ຍາກທີ່ຈະມີການພົວພັນໃດພິເສດຄືການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກູບາ. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 62 ປີຜ່ານມາ, ສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ກູບາ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ຽງບ່າຮ່ຽງໄຫຼ່ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ກໍ່ຄືໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ປະເທດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
ບັນດາໝາກຜົນແຫ່ງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ
ການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໄດ້ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ພັດທະນາ. ປີ 2021, ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸເກືອບ 262 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 46,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2020. ວັນທີ 1 ເມສາ ປີ 2020, ສັນຍາການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ກູບາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ ປີ 2018 ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານການຄ້າໃໝ່, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າສອງຝ່າຍ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມາລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ເຂດອາຊີ - ໂອເຊອາເນຍ ຢູ່ກູບາ. ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນ 100% ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ. ມີວິສາຫະກິດສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຕະຫຼາດກູບາ ແລະ ໄດ້ມາກູບາ ເພື່ອຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ລົງທຶນ. ບາງວິສາຫະກິດ ຫວຽດານາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການລົງທຶນກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຜະລິດແຟັບ ຢູ່ເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel, San Miguel, Santa Cruz.
ໃນການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ, ໂຄງການຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍ ກູບາພັດທະນາການຜະລິດເຂົ້າສານ ຂອບຂະໜາດຄອບຄົວໄລຍະ 2011 – 2015 ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນ 43 ລ້ານ USD ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍກູບາ ຜະລິດສາລີ, ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ ໄລຍະ 1 ແລະ ໄລຍະ 2 ກໍ່ບັນລຸໝາກຜົນດີພໍສົມຄວນ.
ໃນໄລຍະ ເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19, ສອງຝ່າຍມີບັນດາການໜູນຊ່ວຍຢ່າງແທດຈິງ. ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2021, ກູບາໄດ້ສະໜອງວັກຊິນ Ablaba ກັນໂຄວິດ - 19 ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ກຽມພ້ອມສົ່ງນັກຊ່ຽວຊາຍມາຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີຜະລິດວັກຊິນໃຫ້ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຕີລາຄາວ່າ:
ໃນສະພາບການພິເສດທີ່ສຸດ, ການໜູນຊ່ວຍບໍ່ຢ່າງຈິດໃຈ ແລະ ໃສແຈ້ງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ. ກູບາ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍ ວັກຊິນໃຫ້ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມໜູນຊ່ວຍກູບາ ດ້ານທັນຍາຫານ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈ “ອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ” ໃນການພົວພັນສອງປະເທດຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ໃນການຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz, ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດຈະ ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຍົກສູງກົນໄກຮ່ວມມືຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ກູບາກ່ວາອີກ. ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດຮ່ວມມືໃນການລົງທຶນ. ໃນການຢ້ຽມຢາມນີ້, ສອງປະເທດ ຈະລົງນາມແຜນການກະທຳຮ່ວມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານການແພດສອງຝ່າຍໄລຍະ 2023 – 2025 ກວມລວມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນກ່ວາ 10 ຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີ ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ການກໍ່ສ້າງ, ຄົມມະນາຄົມ. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ທ່ານນາງ Lianys Torres Rivera ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູບາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
ສອງປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ. ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ພິເສດເມື່ອເວົ້າເຖິງການລົງທຶນ. ນັບມື້ນັບມີວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນຢູ່ ກູບາ. ບັນດາຂົງເຂດທ່າແຮງຂອງກູບາ ອາດຈະເວົ້າເຖິງແມ່ນ ການແພດ. ກູບາອາດຈະແບ່ງປັນ ບັນດາບົດຮຽນປະສົບກັນຂອງຕົນ ກັບຫວຽດນາມ ຄື ໄດ້ ແລະ ພວມເຮັດກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ. ກູບາຫວັງວ່າ ຈະດຶງດູດໄດ້ນັກລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາອີກ ນັບທັງຂົງເຂດພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ເງິນລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດກູບາ ແລະ ອາດຈະປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກໃຫ້ແກ່ວິວັດການອັບເດດຮູບແບບເສດຖະກິດຂອງປະເທດພວກຂ້າພະເຈົ້າ.
ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ທົບສອບຜ່ານຫຼາຍປີທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ຂອງປະຫວັດສາດ, ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ກູບາ ແມ່ນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳສອງປະເທດນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.