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ຂ່າວສານ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ເວລາຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄືຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ໄທ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ… ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທັງສອງປະເທດ.
ພິທີລົງນາມບົດບັກທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດຈຳກັດ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຊີແມງ SCG ຫວຽດນາມ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມີນ

ປັດຈຸບັນກຸ່ມບໍລິສັດ SCG- ໜຶ່ງໃນບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ໄທ ພວມລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນດິບ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ SCG ພວມນຳໃຊ້ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເຖິງ 15.000 ຄົນ ຢູ່ບັນດາຮາກຖານການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ດ້ວຍການກຳນົດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດສຳຄັນໃນການລົງທຶນພັດທະນາ, SCG ມີແຜນການເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຕື່ືມອີກ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບຄວາມຮູ້ ແລະ ຮູ້ພາສາໄທ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາແຫຼ່ງແຮງງານ ພວມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຊີມັງ SCG ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ສັບພະວິຊາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະ 3 ປີໃນຫຼາຍຂົງເຂດລວມມີ: ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ທ່ານນາງ Napit Teparak, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບຸກຄະລາກອນຂອງ ບໍລິສັດ ປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນດິບ SCG ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງຫຼັກສູດບຳລຸງສ້າງກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລຢູ່ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຍັງຕ້ອງການແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ນັ້ນແມ່ນແຮງງານ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຢູ່ຫຼາຍປະເທດບໍ່ມີ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ຢາກຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຢ່າງເປັນຢຸດຢັ້ງ, ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນແຫຼ່ງແຮງງານດີທີ່ສຸດໃນສະພາບການ ແລະ ທ່າອ່ຽງທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄືໃນປັດຈຸບັນ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ໄທ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ ໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໄທ ສືບຕໍ່ຮັກສາການສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ໄທ. ແຕ່ລະປີ ກະຊວງການອຸດົມສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງໄທ ກໍ່ຄືຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລຂອງໄທ ລ້ວນແຕ່ສະຫງວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມຫວັງຢາກດຶງດູດບັນດານັກສຶກສາດີເດັ່ນມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ໄທ ກໍ່ຄືສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີສາກົນ Sirindhorn,  ໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີ 100 ທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.

ໄທ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍກຳລັງຄວາມສາມາດບຳລຸງສ້າງ ແລະ ສິດສອນພາສາໄທ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ພິເສດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນແຜນຮ່າງສ້າງສູນພາສາ ແລະ ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໄທ ແລະ ສະເໜີສ້າງບັນດາສູນຄົ້ນຄ້ວາ ໄທ ຢູ່ໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ. ຄືທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາ, ໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງສອງປະເທດ, ນັ້ນແມ່ນການໂອ້ລົມສົນທະນາເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ສົມທົບກັບຫ້ອງການການຄ້າ ໄທ ຈັດຂຶ້ນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານ Sanan Angubolkul, ຮອງປະທານຫ້ອງການການຄ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ການຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ໄທ ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ດີເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາວິສາຫະກິດ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ກັບບັນດາຮາກຖານການສຶກສາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່າວາອີກ. ແນ່ນອນວ່າ ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາຈະນຳຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດໃນປັດຈຸບັນ. ເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຮ່ຳຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງກັນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດຊາດແຫ່ງວັດທະນາຖາວອນ, ກໍ່ຄືນຳໃຊ້ການສຶກສາຄືເຄື່ອງມືເພື່ອຊຸກຍູ້ຂົງເຂດການຮ່ວມມືສາກົນ. ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟານຈີແທັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ມະນຸດແມ່ນກຸນແຈຂອງຜົນສຳເລັດໃນທຸກຮູບແບບການຮ່ວມມື. ນັ້ນແມ່ນສາຍເຫດທີ່ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການຊຸກຍູ້ທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດ ແລະ ວິທີການບຳລຸງສ້າງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເຂົ້າໃນອະນາຄົດພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ ແມ່ນກຸນແຈໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ໄທ.

ຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງການອຸດົມສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳໄທ ແລ້ວ, ຈຳນວນນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຮຽນຮູ້ຢູ່ໄທພວມຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 5, ຖັດຈາກຈີນ, ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ. ມີຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ໄທ ກໍ່ພວມມີການພົວພັນຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນກັບຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ. ນັ້ນກໍ່ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຍົກຈຳນວນນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ທີ່ຮ່ຳຮຽນຢູ່ໄທ ຂຶ້ນເຖິງ 5.000 ຄົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການກະທຳບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການກະທຳບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕົກໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດບຸກໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂຫດຮ້າຍສາມານນີ້ ແລະ ຝາກເຖິງລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ພ້ອມກັບຄອບຄົວບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້ນສະຫຼົດໃຈອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ...
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