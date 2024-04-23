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ຂ່າວສານ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ - ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ສະ​ຫງ່າ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ

ໃນໜັງສືພິມ Cairo Today ໃນວັນທີ 21 ເມສາ ໄດ້ລົງບົດຂຽນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ - ຂີດໝາຍອັນສະຫງ່າໃນປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ”.
ບົດຂຽນກ່ຽວກັບໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຂອງນັກຂ່າວ ອີຢິບ Ahmed Hassan (ພາບ: TTXVN)

ຕາມນັກຂ່າວ ອີຢິບ Ahmed Hassan, ຜູ້ຂຽນບົດຂຽນດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ປະຫວັດສາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເຮັດໃຫ້ປ່ຽນສະພາບການໂລກ, ເປີດທາງແກ່ຂະບວນການເອກະລາດແຫ່ງຊາດຢູ່ບັນດາປະເທດຫົວເມືອງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ໄຊຊະນະນີ້ແມ່ນການລະດົມກຳລັງໃຈ, ແຫຼ່ງບັນດານໃຈອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳລັບບັນດາປະເທດຫົວເມືອງຂຶ້ນອື່ນ ໃນໂລກ ໃນວິວັດການຕ້ານສົງຄາມຮຸກຮານ, ຍາດເອົາເອກະລາດ.

ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນວັນນີ້ພວມກ້າວເດີນໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາວັດທະນາຖາວອນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດນຳໜ້າໃນການບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທົດສະວັດຂອງ ສປຊ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ 5 ປະເທດສະມາຊິກຖາວອນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ພ້ອມທັງກໍສະແດງທັດສະນະ “ຫວຽດນາມ ເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22/4, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດອາຊຽນ 2024
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