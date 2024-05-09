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ຂ່າວສານ

ໄຊ​ຊະ​ນະ​ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ຄ​ົບ​ຮອບ 70 ປີ: ໜັງ​ສື​ພິມ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຊີດ​ຊູ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ໄຊ​ຊະ​ນະປະ​ຫວັດ​ສາດ

ສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ (AKP) ໄດ້ເອົາລົງຫຼາຍບົດຂຽນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954 ຂອງ ຫວຽດນາມ. ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ ທີ່ໄດ້ຈັດຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໜັງສືພິມສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ ສະບັບອອກວັນທີ 7 ພຶດສະພາ ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ພາບ: TTXVN)
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (07/05/1954 – 07/05/2024), ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ໃນລາຍການຂ່າວພາກພາສາ ຂະແມ ແລະ ອັງກິດ, ໜັງສືພິມ Khmer Times ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Uch Leang, ນັກຄົ້ນຄວ້າສັງກັດສະຖາບັນບັນດິດ ລາຊະວົງ ກຳປູເຈຍ (RAC), ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນແບບກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າ Uch Leang ໃສ່ໃຈວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຍັງຄົງເຊີດຊູນ້ຳໃຈນັ້ນຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້, ສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຫຼັກໝັ້ນລວມໃນເວທີສາກົນ, ກໍຄືໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ (AKP) ໄດ້ເອົາລົງຫຼາຍບົດຂຽນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954 ຂອງ ຫວຽດນາມ. ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ ທີ່ໄດ້ຈັດຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ເຊັ່ນດຽວກັນ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ແດງ ມູນ​ເຊື້ອ, ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ, ບຸກ​ທະ​ລຸ, ກວມ​ລວມ, ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ແດງ “ມູນ​ເຊື້ອ, ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ, ບຸກ​ທະ​ລຸ, ກວມ​ລວມ, ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຍືນ​ຍົງ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາປະສານງານ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ສະພາ ເພື່ອປະກາດການວາງແຜນຜັງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
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