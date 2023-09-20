Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານພິທີໄຂເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ປີ 2023, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີກຳລັງພາຍໃນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ພາຍຫຼັງທີ່ທົບທວນຄືນບັນດາຜົນງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກໍຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ:    

“ຈາກສະພາບຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຄືໃນ 3 ປີຜ່ານມາ, ໜຶ່ງໃນບັນດາບົດຮຽນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນສ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ກຳລັງແຮງພາຍໃນເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ລັກສະນະຂາດສະຖຽນລະພາບຂອງບັນດາປັດໄຈພາຍນອກ. ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມທະວີ, ເສີມຂະຫຍາຍ “ກຳລັງແຮງພາຍໃນ”, ໝູນໃຊ້, ຂຸດຄົ້ນ “ກຳລັງແຮງພາຍນອກ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປັບຕົວ ແລະ ພັດທະນາ, ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນໜ້າທີ່ແຖວໜ້າ ແລະ ລຸລ່ວງເປັນພິເສດໃນສະພາບການໃໝ່ ດ້ວຍການຜັນແປ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ນັບທັງໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ.”

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ແກ້ໄຂແຫຼ່ງກຳລັງ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”. ທ່ານ Jochen Schmittmann, ຜູ້ຕາງໜ້າ ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ ໃນອະນາຄົດ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກ ແລະ ສັນຍານອັນຕັ້ງໜ້າຈາກຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco ແລະ ເຮັດວຽກກັບບາງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ອາເມລິກາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco ແລະ ເຮັດວຽກກັບບາງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ອາເມລິກາ

ກ່າວຄຳເຫັນເມື່ອຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ກຳນົດການສຶກສາແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການຮ່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ…
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top