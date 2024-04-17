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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດປີ 2023 ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເກືອບ 500 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍີດເຕິນ

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນພິທີໄຂສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ເວທີປາໄສສາກົນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມການຕີລາຄາຂອງອົງການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການກຳນົດມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຖວໜ້າໂລກ - Brand Finance, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີລະດັບການເຕີບໂຕ 102% ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2019 – 2023. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍີດເຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ. ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ກັບເຄື່ອງໝາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເຄື່ອງໝາຍຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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