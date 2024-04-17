ຂ່າວສານ
ໄຂສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນພິທີໄຂສັບປະດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ແລະ ເວທີປາໄສສາກົນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມການຕີລາຄາຂອງອົງການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການກຳນົດມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຖວໜ້າໂລກ - Brand Finance, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີລະດັບການເຕີບໂຕ 102% ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2019 – 2023. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍີດເຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ມູນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ. ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ກັບເຄື່ອງໝາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເຄື່ອງໝາຍຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ”.