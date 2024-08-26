Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ, ພາບ​ແຕ້ມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 6 ແຂວງ ຫວຽດ​ບັກ

ງານວາງແດງມີ ຜົນງານວິຈິດສິນ ແລະ ພາບຖ່າຍ 120 ຢ່າງຂອງບັນດານັກສິລະປິນທີ່ມາຈາກ 6 ແຂວງຄື: ບັກກ້ານ, ກາວບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ, ຕວຽນກວາງ, ຮ່າຢາງ ແລະ ໄທງວຽນ.
ພິທີໄຂງານວາງສະແດງ (ພາບ: VOV)

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ພາຍແຕ້ມການທ່ອງທ່ຽວ 6 ແຂວງຫວຽດບັກໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ແຂວງ ບັກກ້ານ. ເຫດການນອນໃນຂອບເຂດໂຄງການ “ການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານບັນດາເຂດມໍລະດົກຫວຽດບັກຄັ້ງທີ XV”. ງານວາງສະແດງເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຮອດວັນທີ 29 ສິງຫາຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຂວງບັກກ້ານ.

ງານວາງແດງມີ ຜົນງານວິຈິດສິນ ແລະ ພາບຖ່າຍ 120 ຢ່າງຂອງບັນດານັກສິລະປິນທີ່ມາຈາກ 6 ແຂວງຄື: ບັກກ້ານ, ກາວບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ, ຕວຽນກວາງ, ຮ່າຢາງ ແລະ ໄທງວຽນ. ບັນດາຜົນງານມີຫຼາຍຊະນິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ທິວທັດທຳມະຊາດ ກໍ່ຄືການພັດທະນາໂດຍໄວຂອງບັນດາແຂວງໃນເຂດ. ຈິດຕະກອນ ເຈິ່ນຮັ່ງ, ສະມາຊິກສະມາຄົມວັນນະຄະດີ ສິລະປະແຂວງ ບັກກ້ານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບັນດາຜົນງານຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ, ມີເນື້ອໃນ, ມີຄວາມໝາຍເຊິ່ງຢາກສົ່ງສານກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳເຂດພາກ, ກ່ຽວກັບປະຊາຊົນ ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດ ຢູ່ເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພວມດຳລົງຊີວິດໄປຍັງທ່ານຜູ້ຊົມ. ບັນດາຜົນງານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍມໍລະດົກເຂດພູສູງທາງທິດເໜືອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງເລິມດົງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top