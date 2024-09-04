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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລານຮູບ​ເງົາ ອາ​ຊຽນ + 3 ຢູ່ ສ.ເຊັກ​ໂກ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນຢຽວລິງ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ງານມະໂຫລານໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງດຶງດູດໄດ້ຄວາມສົນໃຈຈາກ ຜູ້ຊົມທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນຢຽວລິງ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານມະໂຫລານ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກັນຍາ, ງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊຽນ + 3 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Praha, ສ.ເຊັກໂກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດ, ລວມມີ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແມ່ນ ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ພ້ອມກັບ 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືແມ່ນ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ. ຢູ່ງານມະໂຫລານ, ຜູ້ຊົມໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຮູບເງົາດ້ວຍຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນຢຽວລິງ ອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ປຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກໂກ ໄດ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Praha ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ງານມະໂຫລານໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງດຶງດູດໄດ້ຄວາມສົນໃຈຈາກ ຜູ້ຊົມທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ. ໃນງານມະໂຫລານຄັ້ງນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳ 2 ຮູບເງົາ ມາເຂົ້າຮ່ວມ. ງານມະໂຫລານ ຮູບເງົາ ອາຊຽນ + 3 ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນຮອດວັນທີ 9 ກັນຍາຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ບົດລາຍການການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍ ອົງການ OpenGov Asia ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພັດທະນາໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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