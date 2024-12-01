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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ປີ 2024

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຖົງເຍິດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍເຊື່ອມຕໍ່ 5 ທະວີບ” ແລະ ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຢັ້ງຢືນນາມມະຍົດ “ເຝີ ຮ່າໂນ້ຍ” ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.
ພິທີໄຂງານບຸນ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວູທູຮ່າ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດງານບຸນເປັນ 3 ຄັ້ງຢ່າງລຽນຕິດ, ງານບຸນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ ປິ 2024 ມີຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍ ເຊື່ອມຕໍ່ 5 ທະວີບ” ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູ, ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ງານບຸນ ຍັງເປັນໂອກາດແນະນຳ, ໂຄສະນາພາບພົດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນຈຸດນັດພົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກ; ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ພົບປະ, ແລກປ່ຽນ, ວາງສະແດງໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ.

ປີນີ້, ງານບຸນດັ່ງກ່າວມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຖານທູດ 16 ປະເທດ ປະຈໍາ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນນັ້ນ, ມີສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 8 ແຂວງຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 80 ຮ້ານ.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນງານບຸນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 01 ພະຈິກ ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຖົງເຍິດ, ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນປະຊຸມມື້ສຸດທ້າຍໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV.
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