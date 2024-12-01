ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວູທູຮ່າ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດງານບຸນເປັນ 3 ຄັ້ງຢ່າງລຽນຕິດ, ງານບຸນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ ປິ 2024 ມີຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍ ເຊື່ອມຕໍ່ 5 ທະວີບ” ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູ, ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ງານບຸນ ຍັງເປັນໂອກາດແນະນຳ, ໂຄສະນາພາບພົດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນຈຸດນັດພົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກ; ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ພົບປະ, ແລກປ່ຽນ, ວາງສະແດງໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ.
ປີນີ້, ງານບຸນດັ່ງກ່າວມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຖານທູດ 16 ປະເທດ ປະຈໍາ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນນັ້ນ, ມີສະຖານທູດ ລາວ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 8 ແຂວງຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 80 ຮ້ານ.
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນງານບຸນວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 01 ພະຈິກ ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ຖົງເຍິດ, ຮ່າໂນ້ຍ.