ຂ່າວສານ
ໄຂງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ໄທ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ (ລາວ) ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂ “ງານຕະຫຼາດນັດ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ໄທ”. ນີ້ແມ່ນເຫດການນອນໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູ້ແລວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ CLV (ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ).
ງານຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 60 ຮ້ານວາງສະແດງ, ທີ່ມາຈາກ 90 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຂອງ 4 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ມີ 45 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີ 16 ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ເຫດການນີ້ຄັ້ງນີ້ ລວມມີ: ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຄື: ກາເຟ, ຊາ, ຜັກ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP (ໜຶ່ງຕາແສງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ), ໂຄສະນາບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະປະເທດ… ງານຕະຫຼາດນັດຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 12 ເມສາ.