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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ໄທ

ງານຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 60 ຮ້ານວາງສະແດງ, ທີ່ມາຈາກ 90 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຂອງ 4 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມີ 45 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີ 16 ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ.
ພິທີຕັດຜ້າແທບ ງານວາງສະແດງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ (ລາວ) ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂ “ງານຕະຫຼາດນັດ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ໄທ”. ນີ້ແມ່ນເຫດການນອນໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຊຸກຍູ້ແລວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ CLV (ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ).

ງານຕະຫຼາດນັດໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 60 ຮ້ານວາງສະແດງ, ທີ່ມາຈາກ 90 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຂອງ 4 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ມີ 45 ຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມີ 16 ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ເຫດການນີ້ຄັ້ງນີ້ ລວມມີ: ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຄື: ກາເຟ, ຊາ, ຜັກ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP (ໜຶ່ງຕາແສງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ), ໂຄສະນາບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາທ່າແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະປະເທດ… ງານຕະຫຼາດນັດຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 12 ເມສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫົວ​ເລື່ອງ​​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ເມ​ສາ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫົວ​ເລື່ອງ​​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ເມ​ສາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ.
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