ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນມະໂຫລານມິດຕະພາບ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ລາວ ຄັ້ງທີ V
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ປະຊາຊົນສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດອົງອາດກ້າຫານ ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໃນໝູ່ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນຂອງສອງປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ, ແລະ ພ້ອມກັນຮ່ວມມືປົກປັກຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ໂດຍຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນປະຊາຊົນລາວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສື່ສານ ລາວ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ ຫວຽດນາມ ບໍວຽງຄຳ ວົງດາລາ ໄດ້ຫວນຄືນໄລຍະປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະມາຄົມຈະມານະພະຍາຍາມເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ພ້ອມກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ ແມ່ນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ສືບທອດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ.