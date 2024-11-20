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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20: ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊິນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ພ້ອມ​ກັນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ້ານ​ໄພ​ອຶດ​ຫິວຫຼຸດ​ຜ​່ອນ​ຄວາ​ມ​ທຸກ​ຍາກ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ທ່ານປະທານາທິບບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ດ້ວຍການປະກາດເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວສະຫະພາບທົ່ວໂລກ ຕ້ານໄພອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ (GAAHP).
ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ G20

ໃນບົດກ່າວປາໄສໄຂກອງປະຊຸມ, ວັນທີ 18 ພະຈິກ, ທ່ານ Lula da Silva ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຍົກອອກຄຳຕັດສິນໃຈການເມືອງຢ່າງແຮງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຕ້ານໄພອຶດຫິວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

        ສະຫະພາບ GAAHP ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາອົງການຈັຕດັ້ງສາກົນຄື ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ສະຫະພາບອາຟະລິກາ (AU) - ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເປັນສະມາຊິກ G20 - ກໍຄືບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນ ແລະ ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ລວມທັງໝົດ 147 ຝ່າຍ ໄດລົງລາຍເຊັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນໄພອຶດຫິວໃນທົ່ວໂລກ.

        ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງຕົນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Brazil ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຜົນກະທົບວິນາດຕະກຳຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປະກົດມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາການນຳຈົ່ງມີການກະທຳຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ພະຈິກ.
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