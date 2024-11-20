ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20: ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຮຽກຮ້ອງພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວຕ້ານໄພອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ໃນບົດກ່າວປາໄສໄຂກອງປະຊຸມ, ວັນທີ 18 ພະຈິກ, ທ່ານ Lula da Silva ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຍົກອອກຄຳຕັດສິນໃຈການເມືອງຢ່າງແຮງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຕ້ານໄພອຶດຫິວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
ສະຫະພາບ GAAHP ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາອົງການຈັຕດັ້ງສາກົນຄື ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ສະຫະພາບອາຟະລິກາ (AU) - ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເປັນສະມາຊິກ G20 - ກໍຄືບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນ ແລະ ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ລວມທັງໝົດ 147 ຝ່າຍ ໄດລົງລາຍເຊັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນໄພອຶດຫິວໃນທົ່ວໂລກ.
ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງຕົນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Brazil ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຜົນກະທົບວິນາດຕະກຳຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປະກົດມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາການນຳຈົ່ງມີການກະທຳຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ.