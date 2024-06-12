ຂ່າວສານ ໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ 12/06/2024 ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ (BRICS) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ຢູ່ ນະຄອນ Nizhny Novgorod ຂອງລັດເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດພວມດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ BRICS. ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ (ພາບ: dailynewsegypt.com) ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດ BRICS ນັບແຕ່ເມື່ອກຸ່ມເປີດກວ້າງ, ຮັບເອົາຕື່ມອີກ 6 ປະເທດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີນີ້. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີລັກສະນະຫລາຍຝ່າຍໃນການພົວພັນສາກົນ; ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ BRICS ໃນຂອບເຂດພັນທະມິດ ແລະ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສອື່ນ; ພິຈາລະນາເລື່ອງເປີດກວ້າງສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນ ມີການພິຈາລະນາຫນັງສືຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຕວກກີ. ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຂອງ ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ແມ່ນດຳເນີນວາລະປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ BRICS ແລະ 15 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າງອົງການຮ່ວມມືພາກພື້ນຄື: ອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້ (SCO), ອາຊຽນ, ສະຫະພັນຮ່ວມມື ພາກພື້ນ ບັນດາປະເທດແຄມທະເລ ມະຫາສະມຸດອິນເດຍ, ສະຫະພາບ ອາຟຼິກາ, ສະຫະພັນ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)