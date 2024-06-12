Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ກຸ່ມ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫາກໍ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ​ແຖວ​ຫ​ນ້າ​ໂລກ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ (BRICS) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ຢູ່ ນະຄອນ Nizhny Novgorod ຂອງລັດເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດພວມດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ BRICS.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວຫນ້າໂລກ (ພາບ: dailynewsegypt.com)
ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດ BRICS ນັບແຕ່ເມື່ອກຸ່ມເປີດກວ້າງ, ຮັບເອົາຕື່ມອີກ 6 ປະເທດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີນີ້. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີລັກສະນະຫລາຍຝ່າຍໃນການພົວພັນສາກົນ; ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ BRICS ໃນຂອບເຂດພັນທະມິດ ແລະ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສອື່ນ; ພິຈາລະນາເລື່ອງເປີດກວ້າງສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນ ມີການພິຈາລະນາຫນັງສືຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຕວກກີ. ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຂອງ ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ແມ່ນດຳເນີນວາລະປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ BRICS ແລະ 15 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າງອົງການຮ່ວມມືພາກພື້ນຄື: ອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ້ (SCO), ອາຊຽນ, ສະຫະພັນຮ່ວມມື ພາກພື້ນ ບັນດາປະເທດແຄມທະເລ ມະຫາສະມຸດອິນເດຍ, ສະຫະພາບ ອາຟຼິກາ, ສະຫະພັນ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ ອິດ​ສະຫຼະ ຂອງ​ລັດ​ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ທ່​ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ເຊີນ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ ອິດ​ສະຫຼະ ຂອງ​ລັດ​ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ທ່​ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ເຊີນ

ທາງແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນດາການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່ານີ້, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ, ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top