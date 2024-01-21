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ຂ່າວສານ

ໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວປີ 2024 ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອວຍພອນໃຫ້ງານມະຫາກຳ Gangwon 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ພ້ອມທັງຝາກຄຳອວຍພອນໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນງານມະຫາກຳປີນີ້.
ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວ ປີ 2024 (ພາບ:Xinhua/Li Ming)

ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຖະແຫຼງໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວ ປີ 2024 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ Gangwon, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ ປະມານ 160 ກມ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ເນັ້ນໜັກວ່າ: ງານມະຫາກຳ ແລະ ກິລາ ອາດສາມາດຮຳບາດແຜຈາກການປະທະກັນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນໂລກ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອວຍພອນໃຫ້ງານມະຫາກຳ Gangwon 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ພ້ອມທັງຝາກຄຳອວຍພອນໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນງານມະຫາກຳປີນີ້. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສານຂອງງານມະຫາກຳກິລາ 2024 ແມ່ນ “ພ້ອມກັນພັດທະນາ, ປະກາຍແຈ້ງຕະຫຼອດໄປ”.

ງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວປີນີ ມີນັກກິລາ 1.800 ຄົນ ມາຈາກ 78 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນເວລາ 14 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 19 ມັງອນ - 1 ກຸມພາ) ຢູ່ 4 ນະຄອນ, ຄື: Gangneung, Pyeongchang, Jeongseon ແລະ Hoengseong. ນີ້ແມ່ນງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມ ລະດູໜາວທຳອິດຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກມີການພົວພັນກັບ 253 ພັກ ຢູ່ 115 ປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 92 ພັກກອມມູນິດ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນການທູດຂອງລັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກ້ວາງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ 193 ປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີ 3 ປະເທດມີການພົວພັນພິເສດ, 6 ປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, 12 ປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ 12 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.
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