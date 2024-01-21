ຂ່າວສານ
ໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວປີ 2024 ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ
ວັນທີ 19 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຖະແຫຼງໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວ ປີ 2024 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ Gangwon, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ ປະມານ 160 ກມ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ເນັ້ນໜັກວ່າ: ງານມະຫາກຳ ແລະ ກິລາ ອາດສາມາດຮຳບາດແຜຈາກການປະທະກັນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນໂລກ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອວຍພອນໃຫ້ງານມະຫາກຳ Gangwon 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ພ້ອມທັງຝາກຄຳອວຍພອນໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນງານມະຫາກຳປີນີ້. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສານຂອງງານມະຫາກຳກິລາ 2024 ແມ່ນ “ພ້ອມກັນພັດທະນາ, ປະກາຍແຈ້ງຕະຫຼອດໄປ”.
ງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວປີນີ ມີນັກກິລາ 1.800 ຄົນ ມາຈາກ 78 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນເວລາ 14 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 19 ມັງອນ - 1 ກຸມພາ) ຢູ່ 4 ນະຄອນ, ຄື: Gangneung, Pyeongchang, Jeongseon ແລະ Hoengseong. ນີ້ແມ່ນງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມ ລະດູໜາວທຳອິດຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອາຊີ.