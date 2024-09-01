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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ “ຊາປາ - ລະດູສຸກເຫຼືອງ” ປີ 2024

ງານບຸນນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງທີ່ດຶງດູດໃຈ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 ສິງຫາ - 06 ຕຸລາ.
ທີ່ພິທີໄຂງານບຸນ (ພາບ: baolaocai.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ, ແຂວງ ລາວກາຍ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ຊາປາ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊາປາ - ລະດູສຸກເຫຼືອງ”, ພ້ອມທັງຕ້ອນຮັບໃບທັດສະນີຍະພາບຂັ້ນແຂວງ ສຳລັບ ນ້ຳຕົກຕາດ ບາກ ແລະ ຈອມພູ Fansipan. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພິທີໄຂແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຂອງບັນດານັກສິລະປິນສູນກາງ ແລະ ບັນດານັກສິລະປິນ, ນັກສິລະປະການບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຂອງ ຊາປາ.

ງານບຸນນີ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງທີ່ດຶງດູດໃຈ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 ສິງຫາ - 06 ຕຸລາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ ແລະ ເມືອງ ໝູ່ກາງຈາຍ (ແຂວງ ອຽນບາຍ) ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດເວທີປາໄສຮ່ວມສຳພັນ, ຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເທດສະບານເມືອງ ປາຊາ ແລະ ເມືອງ ໝູ່ກາງຈາຍ; ເທດສະບານເມືອງ ປາຊາ ຈັດວັນບຸນວັດທະນະທຳບ້ານ ມົ້ງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນແລ່ນ ແລະ ລານຂ້າມພູ ຫວຽດນາມ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ຄຳສັ່ງຂອງເພີ່ນ”

ລາຍການໄດ້ເພື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງຄຳພິໄນກຳປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໃນກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ.
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