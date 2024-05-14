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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 33 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 33 ຂຶ້ນ. ຄາດວ່າກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໃນ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13 ຫາວັນທີ 15 ພຶດສະພາຈຶ່ງອັດລົງ.
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບາງເນື້ອໃນ, ຄື: ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງຈັດຕັ້ງຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ແລະ ບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດໃນການພັດທະນານະຄອນ ດ່າໜັງ ແລະ ແຂວງ ເງະອານ; ລາຍງານການຕີລາຄາປັບປຸງໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2023; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 -2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ໄລຍະ 2025 – 2035…

ກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ແລະ ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ນັ້ນ ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 33 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 33 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສັງລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດ.
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