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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິ

ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງ “ຜູກມັດລະຫວ່າງການສ້າງກົດໝາຍກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຍຸຕິທຳ, ເຂັ້ມງວດ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ທັນການ, ບັນລຸປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ”.
ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: ຢຸຍລິງ)

ວັນທີ 6 ກັນຍາ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 1 ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິງເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.    

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງ “ຜູກມັດລະຫວ່າງການສ້າງກົດໝາຍກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຍຸຕິທຳ, ເຂັ້ມງວດ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ທັນການ, ບັນລຸປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ”, ຜ່ານນັ້ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍນຳເອົາບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງໂດຍໄວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດສຳລັບກົດໝາຍ, ມະຕິ 52 ສະບັບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປ​ັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປ​ັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສາມປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມພັກ, ສາມປະເທດ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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