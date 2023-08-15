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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ກອງປະຊຸມໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ (ພາບ:VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ. ກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາ 7 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 14 – 18 ສິງຫາ (ໄລຍະທີ 1) ແລະ ແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ສິງຫາ (ໄລຍະທີ 2), ດ້ວຍເນື້ອໃນສຸມໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເປັນຕົ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ; ພິເສດແມ່ນກຸ່ມຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ; ຈັດວາລະການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳລັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນໃໝ່ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມຕຳລາຮຽນຂັ້ນສາມັນ; ປະກອບຄຳເຫັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງ “ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ໄລຍະ 2021 – 2025, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໄລຍະ 2021 – 2025, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍໄລຍະ 2021 - 2030”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຊັກຖາມບັນດາໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທ່ງລອງ
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