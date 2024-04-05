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ຂ່າວສານ

ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ສິ​ລະ​ປະ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ບັ້ນ​ຮົບ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝຸ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາກໍ່ຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ, ໃນບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝຸ ແມ່ນກຳລັງແຮງຂອງສົງຄາມປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ

“ສິລະປະດ້ານການທະຫານ ໃນບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝຸ - ບົດຮຽນພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນການຝືກແອບການສູ້ຮົບໃນປັດຈຸບັນ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາ ໂດຍ ກອງບັນຊາການກອງພົນໃຫຍ່ທະຫານ 12 ສົມທົບກັບໜັງສືພິມກອງທັບ ປະຊາຊົນຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ຢູ່ນິງບິ່ງ. ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ, ຄູນຄ່າປະຫວັດສາດ, ສາຍເຫດໄຊຊະນະ ຂອງ ບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝຸ, ເຮັດແຈ້ງສິລະປະການທະຫານໃນຍຸດທະສາດ ດ້ຽນບຽນຝຸ. ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນລ້ວນແຕ່ຢັ້ງຢືນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສຸດ ປະກອບສ່ວນສ້າງຂຶ້ນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝຸ ແມ່ນຄວາມຕັດສິນໃຈຫັນປ່ຽນຈາກການ “ຕີໄວ, ຍາດໄຊຊະນະໄວ” ກາຍເປັນ “ຕີຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ”.

ການໂອ້ລົມສົນທະນາກໍ່ຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ, ໃນບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝຸ ແມ່ນກຳລັງແຮງຂອງສົງຄາມປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ແມ່ນຈິດໃຈສາມັກຄີຂອງທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ. ພ້ອມທັງແມ່ນການສົມທົບ ກຳລັງແຮງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບກຳລັງແຮງຍຸກສະໄໝ, ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນ ໜູນຊ່ວຍຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ຈະ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ.ຈີນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ຈະ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ.ຈີນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສສ. ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ສປ.ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 12 ເມສາ.
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