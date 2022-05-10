ຂ່າວສານ
ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນທົ່ວໂລກ
ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ລວມທັງໝົດກວ່າ 517,2 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,27 ລ້ານຄົນ. ໄລ່ສະເພາະແຕ່ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ທົ່ວໂລກມີ 70 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນຢັ້ງຢັນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ 34 ປະເທດ ຢັ້ງຢືນມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້ 2 – 3 ອາທິດ ແລະ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.
ປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາ ຍັງຄົງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 83,5 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.
ເອີຣົບ ແມ່ນພາກພື້ນຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 192,9 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1,8 ລ້ານຄົນ. ອາຊີ ຢືນອັນດັບທີ 2, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນພາກພື້ນ ອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ອາເມລິກາໃຕ້.
ສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 2.175 ຄົນ, ໃນນັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິຕື່ມອີກ 1.574 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.