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ຂ່າວສານ

ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນທົ່ວໂລກ

ໄລ່ສະເພາະແຕ່ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ທົ່ວໂລກມີ 70 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນຢັ້ງຢັນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ 34 ປະເທດ ຢັ້ງຢືນມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້ 2 – 3 ອາທິດ ແລະ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.
  ການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ ໂກລົມເບຍ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

 ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ລວມທັງໝົດກວ່າ 517,2 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,27 ລ້ານຄົນ. ໄລ່ສະເພາະແຕ່ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ທົ່ວໂລກມີ 70 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນຢັ້ງຢັນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະ 34 ປະເທດ ຢັ້ງຢືນມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນນີ້ 2 – 3 ອາທິດ ແລະ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.

ປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາ ຍັງຄົງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 83,5 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ  1 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິນ.

ເອີຣົບ ແມ່ນພາກພື້ນຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກວ່າ 192,9 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1,8 ລ້ານຄົນ. ອາຊີ ຢືນອັນດັບທີ 2, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນພາກພື້ນ ອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ອາເມລິກາໃຕ້.

ສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ຕື່ມອີກ 2.175 ຄົນ, ໃນນັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິຕື່ມອີກ 1.574 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານຂອງ ຫວຽດນາມ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 1 ຕື້ USD ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານຂອງ ຫວຽດນາມ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ 1 ຕື້ USD ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ຟີລິບປິນສືບຕໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດບໍລິໂພກເຂົ້າສານ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດເຊິ່ງກວມເອົາ 42,6%. ພິເສດ, ຕະຫຼາດນຳເຂົ້າເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນແຮງທີ່ສຸດແມ່ນ ກົດດີວົວ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 76%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.
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