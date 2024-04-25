ຂ່າວສານ
ໂຄສະນາເຄື່ອນທີ່ “ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ - ເສັ້ນທາງແຫ່ງເທບນິຍາຍ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເສັງໂຄສະນາເຄື່ອນທີ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນເປີດເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ - ວັນມູນເຊື້ອທະຫານ ເຈື່ອງເຊີນ (19/5/1959- 19/5/2024). ລາຍການໂດຍກົມວັດທະນະທຳຂັ້ນຮາກຖານ - ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ເຈື່ອງເຊີນ - ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງມະຫັດສະຈັນ”. ທ່ານ ຫງວຽນກວັກຮຸຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມວັດທະນະທຳຂັ້ນຮາກຖານ - ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້, ແຕ່ລະສະຖານທີ່ມີ 6 ແຂວງ, ນະຄອນ ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບການສ້າງລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ສຸດ, ແນະນຳບັນດາບົດເພງອະມະຕະ, ໄປຕາມບັນດາຮອຍຕີນຂອງທະຫານ ເຈື່ອງເຊີນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮົບຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ. ການສະແດງໃນແຕ່ລະຄືນແມ່ນລາຍການໃໝ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ”.