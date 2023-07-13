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ຂ່າວສານ

ໂຄງການ FDI ໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ

ບັນດາໂຄງການ FDI ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ບັກຢາງ, ບິ່ງເຢືອງ, ຫາຍຟ່ອງ, ບັກນິງ, ດົ່ງນາຍ…
(ພາບປະກອບ)

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ຍອດເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸກວ່າ 13 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ, ມີເກືອບ 1.300 ໂຄງການໃໝ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນລົງທຶນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 70% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ເລື່ອງເພີ່ມຈຳນວນໂຄງການໃໝ່ ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າລະດັບເພີ່ມຍອດເງິນລົງທຶນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີຂອບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງສືບຕໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະນັ້ນໄດ້ຕົກລົງລົງທຶນໃໝ່.

ບັນດາໂຄງການ FDI ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ບັກຢາງ, ບິ່ງເຢືອງ, ຫາຍຟ່ອງ, ບັກນິງ, ດົ່ງນາຍ… ເຊິ່ງແມ່ນເຂດມີທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ ມາຍເຊີນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກຢາງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ເພື່ອດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຂວງ ບັກຢາງ ໄດ້ສຸມໃສ່ເປັນຢ່າງສູງແກ່ຂອດຊົດເຊີຍການບຸກເບີກໜ້າພຽງ ດຶງດູດການລົງທຶນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ໂດຍການນຳແຂວງທ່ານໜຶ່ງເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍ, ເພື່ອແກ້ໄຂທຸກຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນວິວັດການເຊິ່ງນັກລົງທຶນເຂົ້າມາ ລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ບັກຢາງ, ຈາກຂອດເຮັດລະບຽບການ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສະໝັກແຮງງານ.”

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Masurdi ຖືວ່າ ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ມຽນມາ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ວິທີການແກ້ໄຂດ້ານການເມືອງ.
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