ຂ່າວສານ
ໂຄງການ FDI ໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ຍອດເງິນຈົດທະບຽນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸກວ່າ 13 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ, ມີເກືອບ 1.300 ໂຄງການໃໝ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນລົງທຶນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 70% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ເລື່ອງເພີ່ມຈຳນວນໂຄງການໃໝ່ ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າລະດັບເພີ່ມຍອດເງິນລົງທຶນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີຂອບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງສືບຕໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະນັ້ນໄດ້ຕົກລົງລົງທຶນໃໝ່.
ບັນດາໂຄງການ FDI ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ຄື: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ບັກຢາງ, ບິ່ງເຢືອງ, ຫາຍຟ່ອງ, ບັກນິງ, ດົ່ງນາຍ… ເຊິ່ງແມ່ນເຂດມີທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ ມາຍເຊີນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກຢາງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເພື່ອດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຂວງ ບັກຢາງ ໄດ້ສຸມໃສ່ເປັນຢ່າງສູງແກ່ຂອດຊົດເຊີຍການບຸກເບີກໜ້າພຽງ ດຶງດູດການລົງທຶນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ໂດຍການນຳແຂວງທ່ານໜຶ່ງເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍ, ເພື່ອແກ້ໄຂທຸກຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນວິວັດການເຊິ່ງນັກລົງທຶນເຂົ້າມາ ລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ບັກຢາງ, ຈາກຂອດເຮັດລະບຽບການ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສະໝັກແຮງງານ.”