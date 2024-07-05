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ຂ່າວສານ

ແມ່ຍິງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອການພັດທະນາ

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 3 ປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຮູບແບບທີ່ດີ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ນັກທຸລະກິດຍິງຂອງ 3 ປະເທດ
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ນັກທຸລະກິດຍິງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ນັກທຸລະກິດຍິງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນັກທຸລະກິດຍິງ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ” ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຊົມເຊີຍຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈັດເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່, ພົບປະແລກປ່ຽນນັກທຸລະກິດຍິງ 3 ປະເທດ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 3 ປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຮູບແບບທີ່ດີ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ນັກທຸລະກິດຍິງຂອງ 3 ປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງເວົ້າລວມ ແລະ ນັກທຸລະກິດຍິງເວົ້າສະເພາະ ຈະສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຂອງພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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