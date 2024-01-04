Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແຜ່ນ​ດິ​ນ​ໄຫວ​ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ: ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ວຽກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກຫຼາຍ​ຢ່າງ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຂດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ Ishikawa (ພາກກາງ ຍີ່ປຸ່ນ) ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າ ມີ 64 ຄົນ.
ຫຼາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຢູ່ແຂວງ Ishikawa ຖືກເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ກໍໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂດພາກກາງ ກໍຄືເຂດໃກ້ຄຽງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ສັ່ນສະເທື່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງປະເທດນີ້ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ. ໃນນັ້ນ, Wajima ແມ່ນນະຄອນທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືມີ 24 ຄົນ, ຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນ Suzu ແລະ Nanao…

ເມື່ອແບ່ງປັນກັບວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານ Yoshimasa Hayashi ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດເວລາ 11 ໂມງຂອງວັນທີ 02 ມັງກອນ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 57.360 ຄົນ ຢູ່ສະຖານທີ່ 955 ແຫ່ງຈາກນະຄອນ Ishikawa ແລະ Niigata ໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ຍ້ອນຖະໜົນຫົນທາງຖືກຕັດຂາດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖືກເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ.    

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

VinFast ເຊັນກັບສາຂາຈຳໜ່າຍ 5 ແຫ່ງທຳອິດຢູ່ 4 ລັດຂອງ ອາເມລິກາ

VinFast ເຊັນກັບສາຂາຈຳໜ່າຍ 5 ແຫ່ງທຳອິດຢູ່ 4 ລັດຂອງ ອາເມລິກາ

ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ VinFast ໃນການເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍດຳເນີນທຸລະກິດ, ຈຳກັດເວລານຳຜະລິດຕະພັນອອກສູ່ຕະຫຼາດລົງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top