ຂ່າວສານ
ແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ
ກໍໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂດພາກກາງ ກໍຄືເຂດໃກ້ຄຽງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ສັ່ນສະເທື່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງປະເທດນີ້ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ. ໃນນັ້ນ, Wajima ແມ່ນນະຄອນທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືມີ 24 ຄົນ, ຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນ Suzu ແລະ Nanao…
ເມື່ອແບ່ງປັນກັບວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານ Yoshimasa Hayashi ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດເວລາ 11 ໂມງຂອງວັນທີ 02 ມັງກອນ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 57.360 ຄົນ ຢູ່ສະຖານທີ່ 955 ແຫ່ງຈາກນະຄອນ Ishikawa ແລະ Niigata ໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Fumio Kishida ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ຍ້ອນຖະໜົນຫົນທາງຖືກຕັດຂາດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖືກເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ.