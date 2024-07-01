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ຂ່າວສານ

ແຜ່ຂະຫຍາຍສານສັນຕິພາບໃນການແຂ່ງຂັນຖີບລົດຖີບ “ຈຸດນັດພົບແຫ່ງສັນຕິພາບ”

ມີ 4 ມະໂມສອນຖີບລົດຖີບມາຈາກ: ປາເຊ, ສະຫວັນນະເຂດ (ລາວ); ແຂວງ ມຸກດາຫານ (ໄທ).
ການແຂ່ງຂັນຖີບລົດຖີບ (ພາບ: toquoc.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ກຳແພງເກົ່າ ກວາງຈີ້, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈີ້ ແລະ ໜັງສືພິມ ແທັງນຽນ (ຊາວໜຸ່ມ) ສົມທົບກັນຈັດການແຂ່ງຂັນຖີບລົດຖີບ “ຈຸດນັດພົບແຫ່ງສັນຕິພາບ”. ໂດຍມີນັກກິລາກວ່າ 391 ຄົນທີ່ມາຈາກ 60 ສະໂມສອນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ນະແໜງການໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ພິເສດ, ມີ 4 ມະໂມສອນຖີບລົດຖີບມາຈາກ: ປາເຊ, ສະຫວັນນະເຂດ (ລາວ); ແຂວງ ມຸກດາຫານ (ໄທ).

ງານແຂ່ງຂັນຖີບລົດຖີບ “ຈຸດນັດພົບແຫ່ງສັນຕິພາບ” ແມ່ນ 1 ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານບຸນເພື່ອສັນຕິພາບ ປີ 2024, ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ, ສາກົນ. ພິເສດ, ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍ, ເຊີດຊູຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຕໍ່ສູ້, ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງຊີວິດສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຍືນຍົງ. ບັນດານັກກິລາໄດ້ຕອບບຸນແທນຄຸນ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ຄວາມເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ; ອາໄລຫາບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນສົງຄາມ. ການແຂ່ງຂັນຖີບລົດຖີບ ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຕົ້າໂຮມ, ປັບປຸງ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບກັບເພື່ອນມິດຢູ່ທົ່ວທຸກສາລະທິດຂອງບັນດາຄະນະນັກກິລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ, ການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ
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