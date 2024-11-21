ຂ່າວສານ
ແບບຢ່າງແກ່ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ພາຍຫຼັງ 15 ປີແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, Unitel ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ລາວ ນັບທັງກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ, ລາຍຮັບ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີການປະກອບສ່ວນງົບປະມານຫຼາຍສຸດ, ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດຮັບຮູ້ວ່າເປັນແບບຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. Unitel ຢືນອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງເຄືອຂ່າຍ, ນຳລາວ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມດີທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດຳເນີນທຸລະກິດຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ, Unitel ແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ເສຍອາກອນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານອັນດັບທີ 2 ຢູ່ ລາວ, ທີໜຶ່ງແມ່ນໃນກຸ່ມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ແກ້ໄຂບັນຫາວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ ລາວ, ດ້ວຍແຮງງານເກືອບ 30.000 ຄົນ. ງົບປະມານທັງໝົດທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວອຸປະຖຳ ແລະ ການກຸສົນໂດຍສະໝັກໃຈຂຶ້ນເຖິງ 30 ລ້ານ USD.
ທີ່ພິທີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໃຫ້ແກ່ Unitel. ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ Unitel. ໃນຂອບເຂດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, Unitel ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ການບໍລິການ 5G, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍ ລາວ ກາຍເປັນຕະຫຼາດທີ 3 ຂອງ Viettel ຫັນການບໍລິການ 5G ເປັນການຄ້າໃນປີນີ້.