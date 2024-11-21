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ຂ່າວສານ

ແບບ​ຢ່າງ​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ບໍລິສັດ Star Telecom (Unitel), ຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ແລະ Lao Asia Telecom ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 15 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໃຫ້ແກ່ Unitel (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງ  15 ປີແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, Unitel ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ສຸດຢູ່ ລາວ ນັບທັງກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ, ລາຍຮັບ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີການປະກອບສ່ວນງົບປະມານຫຼາຍສຸດ, ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດຮັບຮູ້ວ່າເປັນແບບຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. Unitel ຢືນອັນດັບທີ 1 ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງເຄືອຂ່າຍ, ນຳລາວ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມດີທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດຳເນີນທຸລະກິດຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ, Unitel ແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ເສຍອາກອນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານອັນດັບທີ 2 ຢູ່ ລາວ, ທີໜຶ່ງແມ່ນໃນກຸ່ມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ແກ້ໄຂບັນຫາວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ ລາວ, ດ້ວຍແຮງງານເກືອບ 30.000 ຄົນ. ງົບປະມານທັງໝົດທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວອຸປະຖຳ ແລະ ການກຸສົນໂດຍສະໝັກໃຈຂຶ້ນເຖິງ 30 ລ້ານ USD.

        ທີ່ພິທີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໃຫ້ແກ່ Unitel. ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 2 ຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ Unitel. ໃນຂອບເຂດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, Unitel ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ການບໍລິການ  5G, ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍ ລາວ ກາຍເປັນຕະຫຼາດທີ 3 ຂອງ Viettel ຫັນການບໍລິການ 5G ເປັນການຄ້າໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
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