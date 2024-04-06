Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ແນະນຳເອກະສານເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ

ເອກະສານກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ແນະນຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງຫາງສຽງ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ.
(ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແນະນຳເຫດການ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024) ແລະ 70 ປີແຫ່ງວັນສັນສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ (20 ກໍລະກົດ 1954 – 20 ກໍລະກົດ 2024). ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດ III ໄດ້ແນະນຳເອກະສານເກັບຮັກສາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ກອງປະຊຸມ ເຊີແນວ 1954.

ເອກະສານກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ແນະນຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງຫາງສຽງ ແລະ ນ້ຳໃຈຂອງເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ; ວຽກງານພະລາທິການຂອງບັ້ນຮົບ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ທະຫານຍອມຈຳນົນ; ເອກະສານກ່ຽວກັບຈິດໃຈປະເອີບໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຕໍ່ສູ້ຂອງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ… ທ່ານນາງ ເຈິ່ງຫວຽດຮວາ, ຫົວໜ້າສູນເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດ III, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳບັນດາເອກະສານເລີ່ມຈາກການເປີດບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາເອກະສານທີ່ເກັບຮັກສາຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍຄືຂອງຕ່າງປະເທດ. ບັນດາສຳເນົາເອກະສານ, ເອກະສານທີ່ໄດ້ເກັບຮັກສາຢູ່ສູນເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດ III ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຈາກລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ອົງການແຫ່ງລັດ, ສື່ມວນຊົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ, ກໍຄືບັນດາອົງການເກັບຮັກສາຕ່າງປະເທດ, ຄື: ຝລັ່ງ, ລັດເຊຍ”.

ປະຈຸບັນ, ສູນເກັບຮັກສາແຫ່ງຊາດ III ພວມສົມທົບກັບຝ່າຍ ຝລັ່ງ ຈັດງານວາງສະແດງ “ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ: ຈາກ ດ້ຽນບຽນຝູ ຕະຫຼອດຮອດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄປກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດກຸສົນຢູ່ ລາວ

ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄປກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດກຸສົນຢູ່ ລາວ

ລາຍການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອສະແດງນ້ຳໃຈອາລົມຈິດ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top