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ຂ່າວສານ

ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ລະດົມໄດ້ຈຳນວນເງິນກວ່າ 4.740 ຕື້ດົ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຂົນຂວາຍພ້ອມກັບການຫນູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ ມອບຂອງຂວັນເກືອບ 7,9 ພູດ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 189 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ໃກ້ຂັ້ນທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ.
ທ່ານ ໂດ໋ວັນຈຽນ ປະທານ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາຫົວຫນ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ກຳມະກອນ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ແຂວງ ຮ່ານາມ

ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເພື່ອຜູ້ທຸກຍາກ- ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫລັງ”, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນ ແລະບັນດາອົງການສະມາຊິກ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຫນູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ບັນດາເປົ້າໝາຍອຸປະກະລະສັງຄົມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ນອກນັ້ນ ບາງອົງການສະມາຊິກຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ມີການເຄື່ອນໄຫວເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍສະມາຊິກໄດ້ຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ. ໃນນັ້ນ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສະມາຊິກ, ຜູ້ອອກແຮງງານຈຳນວນກວ່າ 28.000 ເທື່ອຄົນ. ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມຈັດຕັ້ງຂະບວນການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ” ປີ 2025, ຂົນຂວາຍ ມອບຂອງຂວັນກວ່າ 560.000 ພູດ, ຈັດຕັ້ງ 46.540 ລາຍການເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫລືອ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ,ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ. ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຊີ້ນຳທົ່ວກອງທັບຈັດຕັ້ງ ກວ່າ 350 ລາຍການບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

WHO ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ດັດປັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍຫລັງ ອາເມລິກາ ຖອນຕົວອອກ

ອາເມລິກາ ແມ່ນນັກອຸປະຖຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ WHO ກວມເອົາປະມານ 18% ຍອດງົບປະມານຂອງອົງການນີ້. ງົບປະມານໃນສອງປີມໍ່ໆມານີ້ຂອງ WHO ໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2024-2025 ແມ່ນ 6,8 ຕື້ USD.
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