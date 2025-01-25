ຂ່າວສານ
ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ລະດົມໄດ້ຈຳນວນເງິນກວ່າ 4.740 ຕື້ດົ່ງເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ
ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເພື່ອຜູ້ທຸກຍາກ- ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫລັງ”, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນ ແລະບັນດາອົງການສະມາຊິກ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຫນູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ບັນດາເປົ້າໝາຍອຸປະກະລະສັງຄົມ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ນອກນັ້ນ ບາງອົງການສະມາຊິກຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ມີການເຄື່ອນໄຫວເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍສະມາຊິກໄດ້ຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ. ໃນນັ້ນ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສະມາຊິກ, ຜູ້ອອກແຮງງານຈຳນວນກວ່າ 28.000 ເທື່ອຄົນ. ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມຈັດຕັ້ງຂະບວນການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ” ປີ 2025, ຂົນຂວາຍ ມອບຂອງຂວັນກວ່າ 560.000 ພູດ, ຈັດຕັ້ງ 46.540 ລາຍການເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫລືອ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ,ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ. ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຊີ້ນຳທົ່ວກອງທັບຈັດຕັ້ງ ກວ່າ 350 ລາຍການບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ປີ 2025.