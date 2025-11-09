ຂ່າວສານ ແຈກຢາຍເງິນ ໜູນຊ່ວຍກ່ວາ 1 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໂດຍໄວ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Kalmaegi 09/11/2025 ຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈແຈກຢາຍຈຳນວນເງິນ 1,1 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ 3 ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ, ຢາລາຍ, ດັກລັກ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາແຂວງແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Kalmaegi ໂດຍໄວ. ພາຍຸ Kalmaegi ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ ຢາລາຍ (ພາບ: VOV)ຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ພະຈິກ, ຍອດຈຳນວນຜູ້ໃຈບຸນໃຈກູ້ສົນ ໄດ້ຈົດທະບຽນສະໜັບສະໜູນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Kalmaegi (ພາຍຸເລກທີ 13) ດ້ວຍການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ - ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 45,6 ລ້ານ USD. ຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈແຈກຢາຍຈຳນວນເງິນ 1,1 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ 3 ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ, ຢາລາຍ, ດັກລັກ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາແຂວງແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Kalmaegi ໂດຍໄວ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 7 ພະຈິກ, ຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍສູນກາງໄດ້ແຈກຢາຍເງິນກ່ວາ 91%ຈຳນວນເງິນທີ່ ໄດ້ຮັບ ໃຫ້ແກ່ 19 ແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຂອງ ພາຍຸ 3 ລູກ ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມໃນເມື່ອກ່ອນ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນ ສືບຕໍ່ອຸປະຖຳໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຖືກເສຍຫາຍຍ້ອນພາຍຸຜ່ານບັນຊີ ຂອງຄະນະຂົນຂວາຍກູ້ຊ່ວຍສູນກາງ - ຄະນະກຳມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)