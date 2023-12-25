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ຂ່າວສານ

ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງ 1 ໃນຈຳນວນບັນດາສູນເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດຢ່າງຄົບຊຸດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດລົງທຶນ ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ (ພາບ: TTXVN)

ບິ່ງດິ້ງ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ກາລະໂອກາດສະເພາະເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງສວມບົດບາດສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງເຂດທິດເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກກາງ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ທີ່ພິທີປະກາດການວາງແຜນຜັງແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ໄດ້ຂັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດລົງທຶນ ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໃນເຂດ, ທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມທັງ, ສຸມໃສ່ບຳລຸງສ້າງພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຕາມການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງແຂວງ.

ຕາມການວາງແຜນຜັງຮອດປີ 2030, ບິ່ງດິ້ງ ກາຍເປັນແຂວງພັດທະນານຳໜ້າ ເຂດທິດເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກກາງ. ແຂວງ ຈະສວມບົດບາດເປັນສູນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ, ການບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງເຂດ; ສູນໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ; ຈຸດສຸມທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ກັບລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງດີເດັ່ນ “ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທຳ” ໃນວົງຄະນາຍາດຊາວຄຼິດ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຊາວຄຼິດ ເກືອບ 7 ລ້ານຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຊາວຄຼິດ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດທິດນຳ “ເຄົາລົບນັບຖືພະເຢຊູ ແລະ ຮັກຊາດ”; ຢູ່ໃນສິນກິນທຳ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາວຄຼິດ ແລະ ຊາວກິງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ພ້ອມກັບປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ຊາວຄຼິດໃນທົ່ວປະເທດ ຍາມໃດກໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງຫນ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ມີຊາວຄຼິດ ຫລາຍຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຂະບວນການຮັກຊາດ; ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.
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