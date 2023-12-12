ຂ່າວສານ
ແຂວງ ກາເມົາ ໄຂ Festival ກຸ້ງ
ຜະລິດຕະພັນ ກຸ້ງ ກາເມົາ ໄດ້ປະກົດມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ໃນນັ້ນ ມີ 4 ຕະຫຼາດໃຫຍ່ເຊິ່ງແມ່ນ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ແລະ ຈີນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຂາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳໃນປີນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸກວ່າ 53 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກກຸ້ງແມ່ນປະມານ 3,6 ຕື້ USD. ສະເພາະແຂວງ ກາເມົາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເກືອບ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກກຸ້ງ 28%. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຂາຍ ສະເໜີວ່າ.
“ຂະແໜງກະສິກຳເວົ້າລວມ ແລະ ກາເມົາ ເວົ້າສະເພາະ ຕ້ອງສຸມໃສ່ພັດທະນາລະບົບນິເວດກະສິກຳ, ໃນນັ້ນ ມີລະບົບນິເວດຂະແໜງກຸ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກວ້; ສົ່ງເສີມການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ຫັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ… ນີ້ແມ່ນການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ໂອກາດທີ່ດີ, ທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງທີ່ແຕກຕ່າງຂອງແຂວງ ກາເມົາ ແລະ ຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ”.