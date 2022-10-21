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ຂ່າວສານ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ.

    

ບັນດາການນຳເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງເບັ້ນແຈ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ “ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳຂອງແຂວງເບັ້ນແຈ ເຂົ້າມາຕະຫຼາດຂອງບັນດາປະເທດ ອິດສະລາມ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສົມທົບກັບທາງໄກ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຢາກໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ເບັ້ນແຈ ໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດອິດສະລາມ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນແນະນຳບັນດາທ່າແຮງຂອງແຂວງເບັ້ນແຈ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ… ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ, ຜ່ານນັ້ນນຳປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແທດຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ - ສັງ​ຄົມ

ຊຸກ​ຍູ້​ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ - ສັງ​ຄົມ

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ 20/10, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງຂອງ ແມ່ຍິງ, ກໍຄືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງແມ່ຍິງສຳລັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.
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