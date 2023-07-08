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ຂ່າວສານ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ມາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕຂຶ້ນເຖິງ 117%.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ວັນທີ 07 ກໍລະກົດ, ສື່ມວນຊົນລາວ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ມາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ດ້ວຍລະດັບເຕີບໂຕຂຶ້ນເຖິງ 117%, ຢືນອັນດັບທີ 3 ກ່ຽວກັບລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນປະເທດມີແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ຖັດຈາກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ອິນເດຍ. ບັນດາສະຖານທີ່ເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດມາຢ້ຽມຢາມຫຼາຍສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ລວມມີ: ດ່ານັ້ງ, ໂຮ້ຍອານ, ດ່າລາດ, ຍາຈາງ, ວູງເຕົາ ແລະ ຝູກວກ. ເລືຶ່ອງແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງນັ້ນ ແມ່ນສັນຍານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ.

ສ່ວນໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ປະເທດ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດກວ່າ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເມື່ອທຽບໃສ່ 1,3 ລ້ານຄົນຂອງທັງປີ 2022, ໃນນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 2 ຖັກຈາກ ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ.
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