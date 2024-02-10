ຂ່າວສານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ສູງປົວ: ຫວຽດນາມ - ຈີນ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອພາລະກິດສັນຕິພາບ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສູງປົວ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ. ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ການຢ້ຽມຢາມນີ້ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ຜົນງານດ້ານການເມືອງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເລື່ອງການນຳສູງສຸດຂອງສອງພັກ ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ມານະພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອພາລະກິດແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງໃໝ່ຂອງການພົວພັນ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ແລະ ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈີນ - ຫວຽດນາມ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສູງປົວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ຈີນ ບັນລຸກວ່າ 92 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,8%. ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ມີແງ່ຫວັງດີທີ່ສຸດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັກສາທ່ວງທ່າພັດທະນານີ້.
ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສູງປົວ ແລ້ວ, ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຍານພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃໝ່, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.