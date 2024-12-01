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ຂ່າວສານ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ຄົບຮອບ 49 ປີ (ວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 – 2 ທັນວາ 2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພະຈິກ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເຂົ້າອວຍພອນວັນຊາດທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນມິງເຕີມ ອວຍພອນວັນຊາດລາວ (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕີມ ໄດ້ຝາກຄຳອວຍພອນຢ່າງສຸດໃຈຂອງທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຍັງທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ ເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງ ລາວ ໃນຖານະເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024, AIPA 45, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ລາວ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນເວທີສາກົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຈະສືບຕໍ່ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດໃໝ່ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ, ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ບັນດາເປົ້າໝາຍແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄລຍະ 2021 – 2025 ຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນປະຊຸມມື້ສຸດທ້າຍໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV.
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