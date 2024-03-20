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ຂ່າວສານ

ເອກອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ປະ​ຈຳ ອາ​ຊຽນ: ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸ​ກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມເຕີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ແລະ ກົງກັນຂ້າມໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
ທ່ານນາງ Tiffany Mc Donald ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn(ພາບ: ຄະນະເລຂາອາຊຽນ)

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາງ Tiffany Mc Donald ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 18 ມີນາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຕໍ່ນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍພິເສດ ເມື່ອສອງປະເທດ ຫາກໍ່ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ຕາມທ່ານນາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Tiffany Mc Donald ແລ້ວ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ພວມພັດທະນາກ່ວາເວລາໃດໝົດ ດ້ວຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ  ແລະ ທົ່ວໂລກ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານ ກໍ່ຄືການເຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ກໍ່ສ້າງບົນພື້ນຖານຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນບັນດາຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການສຶກສາ. ໜຶ່ງໃນບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນອື່ນໆອີກ ລວມມີ ຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມມືຮັກສາສັນຕິພາບ ໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ການໜູນຊ່ວຍຂອງອົດສະຕາລີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ນາງ Tiffany Mc Donald ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຜ່ານອາຊຽນ, ເຊິ່ງແມ່ນພາກພື້ນນອນຢູ່ໃຈກາງ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ມະຫາສະມຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກຂອງ ອົດສະຕາລີ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລ້ວ, ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ພ້ອມກັບ ອາຊຽນ, ສອງຝ່າຍພວມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາໝາກຜົນຊ່ວຍຍົກສູງສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ຂອງ ພາກພື້ນ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ລາວ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖ​ະ​ທູດ ລາວ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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