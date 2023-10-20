ຂ່າວສານ
ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະ ໄກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ
60 ປີ ຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ ຫຼາຍລຸ້ນຄົນ ໄດ້ສ້າງວິລະກຳທີ່ອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ຜົນງານດີເດັ່ນພິເສດຫຼາຍຢ່າງ. ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງ ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ ວິລະຊົນ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ປົກປັກຮັກສາເຂດນ່ານຟ້າຂອງປະເທດຊາດເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ:
ເຫຼີ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ກອງທັບອາກາດ ຢຶດໝັ້ນກັບຫຼັກການ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຢ່າງເດັດຂາດ, ໂດຍກົງໃນທຸກດ້ານຂອງພັກ, ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິສັດທີ່ມີຈຸດສຸມ, ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງລັດ ຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ອີງຕາມປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນກົກ, ປຸກລຸກ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ, ຮັກຊາດ, ກຳລັງແຮງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕັກເຕືອນ ເຫຼົ່າທັບປ້ອງກັນອາກາດ - ທະຫານປ້ອງກັນຊາດຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານຝືກຊ້ອມ, ກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບ, ເປັນເຈົ້າດ້ານອາວຸດ, ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ.