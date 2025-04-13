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ຂ່າວສານ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດີນ​ໄຫວ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ: ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອະ​ປະ​ຖຳ 275 ລ້ານ USD

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເຫດການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 3656 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ກ່ວາ 5000 ຄົນຖືກບາດເຈັບ.

ວັນທີ 11 ເມສາ, ສປຊ ໄດ້ຮຽກນ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກ ປະກອບສ່ວນ 275 ລ້ານ USD ໂດຍດ່ວນເພື່ອໜູນຊ່ວຍກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.7 ອົງສາຣິກແຕ ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ ມຽນມາ. ຕາດບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ, ສປຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ 1.4 ຄົນໂດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາໝູ່, ໂດຍສຸມໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ບົດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຜນການອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳກ່ອນນັ້ນຄາດວ່າ ຕ້ອງການຈຳນວນເງິນ 1.1 ຕື້ USD ເພື່ອອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ກ່ວາ 5.5 ລ້ານຄົນ ແຕ່ປະຈຸບັນ ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບປະມານ 5% ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວ.

(ພາບ: AP)

ຕາມ ສປຊ, ມີກ່ວາ 6.3 ລ້ານຄົນພວມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ບັນດາເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຂອງແຫດແຜ່ນດີນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຜ່ານມາ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເຫດການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 3656 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ກ່ວາ 5000 ຄົນຖືກບາດເຈັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສາ​ກົນ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ ໄລ​ຍະ 50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

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ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຜ່ານບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເດີນຕາມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ.
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