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ຂ່າວສານ

ເຫດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ລົດ​ໄຟ ຕ່ຳ​ກັນ ຢູ່ ອິນ​ເດຍ: ​ສາຍເຫດ​ແມ່ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຜິດ​ລະ​ບົບ​ສັນ​ຍານ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ກໍາມະກອນສ້ອມແປງທາງລົດໄຟໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ພິດລະບົບສັນຍານເອເລັກໂຕນິກ, ເຮັດໃຫ້ 3 ຂະບວນລົດໄຟຕ່ຳກັນ.
ອຸປະຕິເຫດລົດໄຟຕ່ຳກັນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຢູ່ ສະຖານີລົດໄຟ Bahanaga Bazar (ພາບ: AFP/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຄະນະກຳມະການຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ (CRS) ຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ປະກາດບົດລາຍງານສືບສວນເຫດອຸປະຕິເຫດລົດໄຟຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານນັບຮ້ອຍຄົນເສຍຊີວິດເມື່ອຕົ້ນເດືອນແລ້ວນີ້, ໃນນັ້ນ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ກໍາມະກອນສ້ອມແປງທາງລົດໄຟໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ພິດລະບົບສັນຍານເອເລັກໂຕນິກ, ເຮັດໃຫ້ 3 ຂະບວນລົດໄຟຕ່ຳກັນ.

ອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຢູ່ ສະຖານີລົດໄຟ Bahanaga Bazar, ລັດ Odisha, ພາກຕາເວັນອອກ ອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 288 ຄົນ ແລະ ກວ່າ 1.000 ຄົນຮັບບາດເຈັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຜູູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນສິດໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ຫຼັກການບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະທຳມະນຸດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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