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ຂ່າວສານ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະກາດວ່າ ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນບຸກໂຈມຕີ ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ.
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ (ພາບ: THX/TTXVN )

ວັນທີ 28 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະກາດວ່າ ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນບຸກໂຈມຕີ ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ. ບັນດາຜູ້ສືບສວນຈະຮຽກຮ້ອງສານອອກຄຳສັ່ງສືບຕໍ່ກັກຕົວ ເປົ້າໝາຍນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນການປະກາດກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍປະຕິບັດເຫດບຸກໂຈມຕີການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຜ່ານມາ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ ໄປຕາມລັດທິຊົນຊາດຢູ່ ຢູແກຼນ”. ຂໍ້ສັງເກດນີ້ ໂດຍ ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງວິວັດການສືບສວນ, ສອບປາກຄຳ ບັນດາເປົ້າໝາຍປະຕິບັດເຫດບຸກໂຈມຕີ, ກວດສອບບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ເກັບຈາກບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິເຄາະຈາກບັນດາການທຸລະກຳດ້ານການເງິນ. ຄະນະກຳມະການໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຂໍ້ມູນວ່າ: ບັນດາເປົ້າໝາຍປະຕິບັດການກະທຳການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ຮັບເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມມີ: ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຜ່ານທາງເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຈຳນວນເຫຼົ່າເງິນນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດເຫດບຸກໂຈມຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນວັດທະນະທຳອາການການກິນ, ເຍື່ອງອາຫານແຊບ Saigontourist Group 2024

ງານບຸນວັດທະນະທຳອາການການກິນ, ເຍື່ອງອາຫານແຊບ Saigontourist Group 2024

ປີນີ້, ງານບຸນເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບມະຫາຊົນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ.
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